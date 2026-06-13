Pakistan: USA ja Iraan sõlmivad eeldatavasti 24 tunni jooksul rahuleppe

Pakistani peaminister Shehbaz Sharif teatas laupäeval, et Ameerika Ühendriigid ja Iraan leppisid pärast enam kui kolm kuud kestnud sõda kokku rahuleppe raamistikus ning esialgne lepe allkirjastatakse eeldatavasti järgmise 24 tunni jooksul.

Sharif, kelle riik vahendas konflikti osapooli, märkis, et Pakistan valmistub leppe elektrooniliseks allkirjastamiseks. Sellele järgnevad järgmisel nädalal tehnilise tasandi kõnelused, vahendas Reuters.

USA ja Iraan andsid juba reedel mõista, et sõja lõpetamise kokkulepe on lähedal. Üks USA valitsuse kõrge ametnik ütles, et mõlemad pooled jõudsid teksti osas kokkuleppele ning Washington loodab esialgse leppe lähipäevil allkirjastada.

"Oleme rahuleppele lähemal kui kunagi varem. Kuna lepe vormistatakse tõenäoliselt järgmise 24 tunni jooksul, valmistub Pakistan kohe seejärel toimuvaks elektrooniliseks allkirjastamiseks, millele järgnevad järgmisel nädalal tehnilise tasandi kõnelused," kirjutas Sharif sotsiaalmeedias.

"Oleme kindlad, et see ajalooline rahulepe loob tugeva vundamendi kestvale rahule," lisas ta.

Sõda algas 28. veebruaril USA ja Iisraeli ühiste rünnakutega Iraani pihta. Seejärel ründas Iraan Pärsia lahes asuvaid USA sõjalisi sihtmärke ning Liibanonis tegutsevad rühmituse Hezbollah võitlejad tulistasid Iisraeli. See vallandas uue konflikti Iisraeli ja Iraani toetatud rühmituse vahel.

Sõjas hukkus tuhandeid inimesi, peamiselt Iraanis ja Liibanonis, ning ülemaailmsed energiahinnad tõusid järsult.

Araqchi: Iraan on sõjas võitja

Iraani välisminister Abbas Araqchi ütles reedel, et kuigi lepet on endiselt võimalik muuta, näitab esialgne kokkulepe, et riik väljus konfliktist tugevamana.

"Iraan on sõjas USA-ga võitja," ütles ta reedel riigitelevisioonis.

Mõni tund pärast neid väljaütlemisi tulistasid USA väed alla mitu Hormuzi väina poole suundunud Iraani ründedrooni, teatas asjaga kursis olev allikas Reutersile. Anonüümseks jäänud allika sõnul ohustasid droonid kaubaliiklust.

USA keskväejuhatus (CENTCOM) kinnitas hiljem vahejuhtumit ja lisas, et veetee on avatud.

Mida lepe sisaldab?

Kavandatav vastastikuse mõistmise memorandum näeb ette väina taasavamist ja Iraani sadamatele kehtestatud USA mereblokaadi tühistamist, kinnitasid kõneluste osapoolte allikad. Läbirääkimised Iraani tuumaprogrammi üle – mis oli USA presidendi Donald Trumpi väidetav ajend sõja alustamiseks – toimuvad hiljem.

Anonüümsust palunud USA ametnik ütles reedel ajakirjanikele, et lepe täidab Trumpi peamised eesmärgid ja viib läbirääkimised "väga heasse seisu".

Mitme allika kirjeldatud mustandi tingimuste kohaselt hakkab USA vabastama miljardite dollarite väärtuses külmutatud Iraani varasid ning loobub sanktsioonidest riigi naftaekspordile, kui Iraan vastutasuks väina avab.

Iraani tuumaprogrammi küsimust arutatakse 60-päevase läbirääkimiste perioodi jooksul. USA ametniku sõnul viib kokkulepe lõpuks Iraani tuumaprogrammi likvideerimiseni ning kõrgrikastatud uraani varud hävitatakse ja viiakse riigist välja.

Araqchi märkis aga, et Iraan soovib säilitada uraani lahjendatud kujul. Allikate teatel ei ole riik tuumaprogrammi likvideerimisega nõustunud.

Ettepanekud hõlmavad allikate sõnul ka arutelusid Teheranile võimalike sõjakahjude hüvitamise üle ning USA pikaajalistest nõudmistest piirata Iraani raketiprogrammi loobumist. USA ametnik lükkas aga need väited ümber.