Eluasemete hinnad tõusid esimeses kvartalis 9,2 protsenti

Statistikaameti analüütik Lii Kruusla ütles, et võrreldes eelmise kvartaliga tõusid 2026. aasta esimeses kvartalis korterite hinnad 9,2 ja majade hinnad 9,1 protsenti.

"Eelmise aasta neljanda kvartaliga võrreldes tõusid kõige rohkem just uute korterite ruutmeetrihinnad väljaspool Tallinna," tõi Kruusla välja.

Kruusla lisas, et eluaseme hinnaindeks tegi esimeses kvartalis võrreldes 2025. aasta sama ajaga ruutmeetri hindade tõusu tõttu üsna suure hüppe üles. Korterite hinnad tõusid 14,9 protsenti ja majade hinnad 5,9 protsenti. Eelkõige kasvas eluaseme soetamiste arv väljaspool Tallinna, Tallinnas aga vähenes veidi.

Tehingute rahaline maht oli tänavu esimeses kvartalis suurem kui 2025. aasta esimeses kvartalis, kuid väiksem kui eelmises kvartalis. "Selline muutus on juba trendiks kujunenud, sest viiendat aastat järjest on tehingute rahaline maht esimeses kvartalis muutunud samas rütmis," kommenteeris Kruusla.

Majade soetamise rahaline maht jäi võrreldes eelmise aasta esimese kvartaliga samale tasemele. Veidi vähenes juba olemasolevate eluasemete soetamine, uusarenduste ost aga pisut suurenes.