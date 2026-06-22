Jaanilaupäeval sooja kuni 22 kraadi

Jaanilaupäeval püsib kõrgrõhuala Põhjamere kohal ja ulatab servaga üle Läänemere. Pilvi on vähe ja ilm on sajuta. Tuul puhub loodest ja põhjast ning on mõõdukalt tugev. Õhumass on Läänemere ümbrusele kohane - öine miinimum langeb 10 kraadi piirimaile, päevasoe kerkib 20 kraadi ümbrusse.

Eeloleval ööl on pilvekiht kõrge ja õhuke, vaid Saaremaal ja mandri lõunatiivas on öö hakul pilvisem, aga sealgi on ilm sajuta. Puhub põhjakaare tuul 3-9, rannikul puhanguti kuni 13 m/s. Õhutemperatuur on 9 kuni 15 kraadi.

Hommik on laialdaselt selge ja sajuta. Puhub põhjakaare tuul 3-9, rannikul puhanguti kuni 12 m/s. Õhutemperatuur on 14 kuni 17 kraadi.

Päeval on nii päikest kui pilvi ja ilm on sajuta. Puhub valdavalt loode- ja läänetuul 4-10, puhanguti kuni 14 m/s, saartel on tuul nõrk ja muutliku suunaga. Õhutemperatuur on 18 kuni 22, tuulele avatud rannikul kuni 15 kraadi.

Õhtul on pilvi vähe ja ilm on sajuta. Puhub mõõdukas loode- ja läänetuul. Õhutemperatuur on 15 kuni 18 kraadi.

Jaaniöö on varahommikuni sajuta, siis võib saartel ja mandri põhjaservas rabin vihma tulla. Päeval on vihmahooge laialdasemalt. Öine miinimum langeb 10 kraadi lähedale, päevasooja on Lääne-Eestis 20 kraadi ümber, ida pool on paar-kolm kraadi vähem.

Neljapäeval ja reedel on vihmahooge hõredalt ja sooja tuleb lisaks. Nädalavahetuseks on 30 kraadist kuuma oodata.