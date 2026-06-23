Jaanipäeval sajab hoovihma

Kõrgrõhuala, mis meie ilma kuivana hoidis koondub aina enam Kesk-Euroopa kohale. Samas üle Soome ja Skandinaavia sirutuv madalrõhuvöönd laieneb üle Läänemere Eesti kohale. See tähendab, et hommikuks jõuavad esimesed sajuhood saartele ja mandri põhjaossa. Jaanipäev tuleb seega hoovihmadega.

Öösel hakkab pilvisus tasapisi tihenema ning vastu hommikut sajab Põhja- ja Lääne-Eestis juba kohati ka hoovihma. Tuul puhub lõunakaarest kiirusega 1-7, saartel ja läänerannikul ka edelast 4-10, iiliti 13 m/s. Sooja on 8 kuni 14 kraadi.

Jaanipäeva hommik tuleb pilvine ja vihmahoogudega. Puhub läänekaare tuul 3-9, saartel ja läänerannikul iiliti kuni 13 m/s. Õhutemperatuur on 13 kuni 16 kraadi.

Päeval on pilves selgimistega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma, kuid õhtu poole saartelt alates pilved ja sadu hõrenevad. Puhub lõuna- ja edelatuul 4-9, iiliti kuni 13 m/s. Pärastlõunal pöördub tuul lääne poolt alates loodesse ja nõrgeneb. Sooja on homme 15 kuni 21 kraadi.

Sarnane - mahe ja umbes 20 kraadine ilm - püsib meiega töönädala lõpuni. Neljapäev tuleb vihmasem, reede vaid kohatiste hoovihmadega. Nädalavahetus tuleb aga märkimisvärselt soojem! Laupäeval on sooja keskmiselt 25 ning pühapäeval lausa 29 kraadi. Randa minekuks on sobivam aga ilmselt pühapäev, sest see tuleb ka olulise sajuta.