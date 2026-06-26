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Ukraina ründas droonidega Tula oblastis asuvat keemiatehast

Välismaa
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Ukraina ründas droonidega Tula oblatis asuvat keemiatehast
Ukraina ründas droonidega Tula oblatis asuvat keemiatehast Autor/allikas: Kuvatõmmis
Välismaa

Sotsiaalmeediakanalite teatel kärgatas okupeeritud Krimmis ööl vastu reedet taas mitu plahvatust. Türgis juulikuus toimuval NATO tippkohtumisel plaanivad alliansi liikmesriigid teatada uute miljardite dollarite väärtuses kaitselepingute sõlmimisest ja sõjalise tootmise märkimisväärsest laiendamisest. Ukraina ründas droonidega Tula oblatis asuvat keemiatehast.

Oluline Venemaa-Ukraina sõjas reedel, 26. juunil kell 8.11:

- Meedia: Krimmis kärgatasid öösel mitmed plahvatused;

- Macron: USA ei ole enam neutraalne vahendaja Venemaa ja Ukraina vahel;

- NATO liitlased on andnud miljardilisi lubadusi Ukraina relvastamiseks.

Ukraina ründas droonidega Tula oblastis asuvat keemiatehast

Ukraina ründas ööl vastu reedet droonidega Tula oblastis asuvat keemiatehast Azot.

Novomoskovskis asuv keemiatehas toodab lisaks väetistele ka lõhkeainete valmistamiseks vajalikke keemilisi komponente.

Kohalikud elanikud teatasid plahvatustest, millele järgnes põleng tehase territooriumil ning sotsiaalmeedias levisid kaadrid sündmuskohalt tõusvast suitsust. Keemiatehas asub Ukraina piirist umbes 350–400 kilomeetri kaugusel.

Tula oblasti kuberner Dmitri Miljajev kinnitas, et tabamuse sai üks tööstusrajatis. Miljajev teatas veel, et kahjustada sai elektritaristu. Ka sotsiaalmeediakanalites teatati elektrikatkestustest. Vene Telegrami kanalite teatel puhkes Novomoskovski elektrijaama territooriumil tulekahju, vahendas The Kyiv Independent. 

Meedia: Krimmis kärgatasid öösel mitmed plahvatused

Sotsiaalmeediakanalite teatel kärgatas okupeeritud Krimmis ööl vastu reedet taas mitu plahvatust.

Plahvatustest teatati nii Kertšis kui ka Krasnoperekopskis. Kahjude ulatus pole praegu veel teada.

Ka Venemaa piirkonnad sattusid järjekordse Ukraina droonirünnaku alla. Moskva linnapea Sergei Sobjanini sõnul tulistas Venemaa õhutõrje alla vähemalt 30 Moskva poole liikunud drooni, vahendas The Kyiv Independent. 

Eelmisel nädalal ründas Ukraina Moskva naftatöötlemistehast, mis Reutersi teatel tõenäoliselt tänavu enam tegevust ei taasta.

Macron: USA ei ole enam neutraalne vahendaja Venemaa ja Ukraina vahel

Ühendriigid toetasid esimest korda dokumenti, milles nad sisuliselt loobusid neutraalse vahendaja rollist Ukraina küsimuses, ütles neljapäeval Prantsusmaa president Emmanuel Macron.

"Ukraina küsimuses toetasid Ühendriigid esimest korda teksti, mis tähendab, et nad ei ole enam neutraalne vahendaja, vaid seisavad koos meiega Ukraina territoriaalse terviklikkuse, sõjalise toetuse, energiaabi ja Venemaa-vastaste sanktsioonide eest," rõõmustas Macron.

NATO liitlased on andnud miljardilisi lubadusi Ukraina relvastamiseks

Türgis juulikuus toimuval NATO tippkohtumisel plaanivad alliansi liikmesriigid teatada uute miljardite dollarite väärtuses kaitselepingute sõlmimisest ja sõjalise tootmise märkimisväärsest laiendamisest.

Väljaande Politico teatel, mis viitas diplomaatilistele allikatele, kavatsevad Euroopa liitlased ametlikult taaskinnitada oma pühendumust kollektiivkaitse 5. artiklile ning fikseerida taas Venemaa staatuse pikaajalise ohuna.

Praeguse peasekretäri Mark Rutte peamine eesmärk on nihutada kohtumise fookus tööstuskoostööle.

Samm on mõeldud sisepoliitiliste erimeelsuste silumiseks ja Trumpile ja Ameerika kaitsesektorile ärilise kasu demonstreerimiseks keset kasvavaid Euroopa kaitsekulutusi.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: The Kyiv Independent, BNS

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