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Ukraina jätkab okupeeritud Krimmis asuvate sihtmärkide ründamist

Välismaa
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Kütusejärjekord Venemaal
Kütusejärjekord Venemaal Autor/allikas: Kuvatõmmis
Välismaa

Sotsiaalmeediakanalid teatasid, et Ukraina jätkas ööl vastu esmaspäeva okupeeritud Krimmis asuvate Venemaa sihtmärkide ründamist. Ukraina kaitseväe ja Vene okupatsioonivägede vahel toimus pühapäeval rindejoonel kokku 197 lahingkokkupõrget.

Oluline Venemaa-Ukraina sõjas 29. juunil kell 7.21:

- Ukraina jätkab okupeeritud Krimmis asuvate sihtmärkide ründamist;

- Ukraina rindejoonel toimus 197 relvakokkupõrget;

- FT analüütiku hinnangul on sõja tasakaal muutumas Ukraina kasuks.

Ukraina jätkab okupeeritud Krimmis asuvate sihtmärkide ründamist

Sotsiaalmeediakanalid teatasid, et Ukraina jätkas ööl vastu esmaspäeva okupeeritud Krimmis asuvate Venemaa sihtmärkide ründamist.

Meedias levivad väited, et Sevastopoli raputasid mitmed plahvatused. Ka mujal okupeeritud Krimmis kõlasid õhuhäiresignaalid. Samal ajal jätkas Ukraina Venemaal asuvate sihtmärkide ründamist ning Krasnodari ja Rostovi oblastis teatati drooniohust.

Väljaanne Ukrainska Pravda vahendab, et 29. juuni öösel tabasid Hersoni ja Donetski oblastit ning Krimmi ulatuslikud elektrikatkestused.

Ukraina jätkas kogu möödunud nädalavahetuse jooksul Venemaa naftataristu ründamist ning sotsiaalmeedias levivad videod näitavad, et tanklate ees olevad järjekorrad Venemaal muutuvad üha pikemaks.

Ukraina rindejoonel toimus 197 relvakokkupõrget

Ukraina kaitseväe ja Vene okupatsioonivägede vahel toimus pühapäeval rindejoonel kokku 197 lahingkokkupõrget, mille seas enim vaenlase rünnakuid registreeriti Slovjanski ja Pokrovski suundadel, edastas uudistekanal Ukrinform.

FT analüütiku hinnangul on sõja tasakaal muutumas Ukraina kasuks

Alates Venemaa täiemahulise sissetungi algusest on Ukrainat suures osas peetud ebasoodsamas olukorras olevaks riigiks, kuid sel aastal suutis Ukraina sündmuste käiku muuta, kirjutas väljaanne Financial Times. Väljaande majanduskolumnisti Martin Sandbu hinnangul on see viinud selleni, et Venemaa haare nõrgeneb nii lahinguväljal ja ka majanduses.

"Ukraina on saavutanud märkimisväärse tehnoloogilise ja sõjalise eelise, mis kallutab järk-järgult sõja tasakaalu nende kasuks. Samal ajal seisab Venemaa silmitsi kasvavate majanduslike piirangutega ja selle võime jätkata sõda ilma majanduse radikaalse mobiliseerimiseta on piiratud," kirjutas Sandbu.

Kieli ülikooli aruanne näitas, et Venemaa on peaaegu ammendanud kõik niinimetatud päästerõngad, millele Moskva saaks majanduse turgutamisel toetuda. Nafta ja gaasi hinnatõus Iraani ja Iisraeli konflikti ajal ei toonud Venemaale oodatud leevendust, seda eelkõige Ukraina rünnakute tõttu Venemaa energiarajatistele.

Lisaks juhtis Kieli ülikool tähelepanu Euroopa karmimale lähenemisele Venemaa varilaevastikule ning kaubandussanktsioonidele, mis raskendavad eksporditulude kasutamist sõjalise otstarbega kaupade importimiseks.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: Ukrainska Pravda, BNS

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