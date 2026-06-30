Oluline Venemaa-Ukraina sõjas esmaspäeval, 30. juunil kell 5.35:

- Zelenski: Venemaa on lükanud Donetski vallutamist edasi 15 korda;

- Venemaa kütusekriis laienes Kaliningradi eksklaavi;

- Tšubarovi sõnul võib olukord Krimmis sundida Venemaa kõnelustele.

Zelenski: Venemaa on lükanud Donetski vallutamist edasi 15 korda

"Piisab vaid ühest faktist ehk alates täieulatusliku sõja algusest on Vene armeele antud 15 erinevat tähtaega meie Donetski oblasti vallutamiseks. Venemaa poliitilisel juhtkonnal on Donbassi osas pidev kinnisidee. Neid on juba 15 korda vallanud see pettekujutelm, et justkui suudaksid nad Donbassi täielikult vallutada," rääkis Zelenski.

"2022. aastal seati tähtaegadeks 31. märts, seejärel 9. mai, siis 1. juuni, edasi 15. september ja lõpuks 31. detsember. 2023. aastal määras Putin Donbassi hõivamiseks veel kaks tähtaega ehk 1. märtsiks ja kui see taas ebaõnnestus, siis lükati need edasi 31. detsembrile. 2024. aastal nägime taas samu kahte tähtaega. 2025. aastal, kui venelased üritasid USA presidenti Donald Trumpi veenda, et Ukraina väidetavalt kokku variseb, oli tähtaegu juba kolm," jätkas riigipea.

"Sel aastal on venelased taas lükanud edasi Donetski oblasti vallutamise kuupäeva. Alguses seadsid nad tähtajaks selle aasta 31. märtsi, siis 1. septembri ja nüüd on tähtaeg 31. detsember," lisas Zelenski.

Venemaa kütusekriis laienes Kaliningradi eksklaavi

Avatud allikate sõltumatute analüütikute postituste kohaselt on Venemaa kütusekriis jõudnud riigi Läänemere-äärsesse Kaliningradi eksklaavi. Kütusehinnad on hüppeliselt tõusnud, kehtestatud on normeerimine ja tanklates vonklevad kilomeetripikkused järjekorrad.

Tšubarovi sõnul võib olukord Krimmis sundida Venemaa kõnelustele

Kui Venemaa okupatsiooniväed Krimmis jäävad täielikult eraldatuks, siis võib Moskva olla sunnitud paluma Kiievilt läbirääkimisi, hindas esmaspäeval Krimmitatari Rahva Medžlise esimees Refat Tšubarov.

"See võib lõppeda sellega, et Moskva on sunnitud Kiievit kutsuma või lausa anuma läbirääkimistelaua taha istuma. Seda juhul, kui meil õnnestub lõplikult läbi lõigata kütuse ja mis tahes muude materjalide, kaupade ning laskemoona tarned Krimmi. Ja siis on Venemaa okupatsioonirühmitus kotis," rääkis Tšubarov.