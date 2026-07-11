Venemaa ööl vastu laupäeva korraldatud õhurünnakus Kiievile sai kuus inimest vigastada ning linna mitmes piirkonnas teatati kahjustustest. Reedel Zaporižžjat tabanud õhurünnakus hukkus üks ja sai viga 29 inimest.

Oluline Venemaa-Ukraina sõjas laupäeval, 11. juulil kell 6.55:

- Vene armee õhurünnakus Kiievile sai kuus inimest vigastada;

- Venemaa õhurünnakus Zaporižžjale hukkus üks ja sai viga 29 inimest;

- Vene tiibraketirünnakus Odessa osadamataristule hukkus inimene;

- Ukraina peastaap: rindel oli päeva jooksul 226 lahingkokkupõrget;

- Zelenski allkirjastas määruse kaugtegevuse väejuhatuse moodustamisest;

- Zelenski allkirjastas määruse kiirreageerimisjõudude loomisest;

- Ukraina sai Maailmapangalt 3,35 miljardit dollarit;

- Senaatorid teatasid kokkuleppest Trumpiga Vene-sanktsioonide eelnõus;

Vene armee õhurünnakus Kiievile sai kuus inimest vigastada

Venemaa ööl vastu laupäeva korraldatud õhurünnakus Kiievile sai kuus inimest vigastada ning linna mitmes piirkonnas teatati kahjustustest.

Kiievi linnapea Vitali Klõtško sõnul viidi kolm vigastatut haiglasse, ülejäänud kolm said arstiabi sündmuskohal.

Rünnakutest teatanud väljaande The Kyiv Independent ajakirjanike sõnul oli esimesi plahvatusi kuulda umbes kell 3.40 ning Ukraina õhuvägi hoiatas, et Vene ballistilised raketid liiguvad pealinna suunas.

Klõtško teatas kahjustustest Kiievi Dniprovski rajoonis ning märkis, et Venemaa ründab linna ballistiliste rakettidega. The Kyiv Independenti ajakirjanikud kuulsid uusi plahvatusi umbes kell 3.55.

Kiievi sõjaväeadministratsiooni juht Tõmur Tkatšenko ütles, et Svjatošõnski rajoonis sai kahjustada üks hoone. Hiljem teatas ta, et Solomjanski rajoonis puhkes büroohoones tulekahju.

Rünnak toimus kaks päeva pärast seda, kui Venemaa korraldas 8. juulil Kiievile drooni- ja ballistiliste rakettide rünnaku, milles hukkus neli inimest ja sai vigastada 15 inimest.

Viimastel nädalatel on Venemaa rünnanud Ukraina pealinna korduvalt, sealhulgas 2. juulil ja 6. juulil, tappes ja vigastades kümneid inimesi.

Venemaa õhurünnakus Zaporižžjale hukkus üks ja sai viga 29 inimest

Venemaa korraldas reedel mitu õhurünnakut Kagu-Ukrainas asuvale Zaporižžja linnale, tappes ühe ja haavates vähemalt 29 inimest, teatas Zaporižžja oblasti sõjaväeline juht Ivan Fedorov.

Venemaa kasutas linna ründamiseks liugpomme (KAB), mis kahjustasid nii elu- kui ka mitteeluhooneid.

Pärast rünnakut teatas Fedorov, et võimud alustasid ühest tabamuse saanud korterelamust elanike evakueerimist. Vigastatute seas on vähemalt üks laps, ütles oblasti juht.

"Praeguseks on teada, et linna tabas liugpommi. Üks neist ei plahvatanud ning lebab ühes elurajoonis," ütles Zaporižžja oblasti politsei pressiesindaja Anna Tkatšenko.

Fedorov kutsus elanikke üles püsima turvalistes kohtades ning järgima politsei ja päästjate juhiseid, kuni päästeoperatsioon kestab.

Zaporižžja on üks Ukraina olulisemaid tööstuslinnu ning Venemaa täiemahulise sissetungi ajal on sellest saanud rindejoone lähistel asuv linn.

Linn paikneb umbes 20 kilomeetri kaugusel lahingutsoonist, mistõttu on see sageli Venemaa rünnakute sihtmärk. Rinde lähedus võimaldab Moskval kasutada linna vastu väga erinevat relvastust.

Vene tiibraketirünnakus Odessa osadamataristule hukkus inimene

Venemaa ründas reedel Ukrainas Odessa oblasti sadamataristut tiibrakettiga, tappes ühe inimese, teatas oblasti sõjalise administratsiooni juht Oleh Kipper.

"Vaenlane ründas taas Odessa oblastit tiibrakettidega. Sihikule võeti sadamataristu. Piirkonnas puhkesid tulekahjud, mille päästetöötajad kustutasid. Kahjuks hukkus üks inimene," kirjutas Kipper ühismeediakanalis Telegram.

Ukraina asepeaminister taastamise küsimustes ning kogukondade ja territooriumide arengu minister Oleksi Kuleba teatas Telegramis, et surma sai tööülesandeid täitnud dokitööline.

Kuleba sõnul oli tegemist Venemaa järjekordse terroriaktiga tsiviilisikute ja tsiviiltaristu vastu.

Venemaa ründas Odessat ka 8. juulil, siis sai surma neli ja kannatada kuus inimest.

Ukraina peastaap: rindel oli päeva jooksul 226 lahingkokkupõrget

Rindel oli reedel 226 lahingkokkupõrget, teatas Ukraina relvajõudude peastaap ööl vastu laupäeva.

"Agressor korraldas 57 õhurünnakut, kasutades 175 juhitavat lennukipommi, rakendas rünnakutes 4913 kamikaze-drooni ja tulistas 1847 korda meie üksuste positsioone ja asulaid," edastas peastaap.

Kõige pingelisem oli olukord Pokrovski suunal, kus Vene vägi korraldas 29 rünnakut.

Zelenski allkirjastas määruse kaugtegevuse väejuhatuse moodustamisest

Ukraina president Volodõmõr Zelenski allkirjastas reedel määruse uue funktsionaalse struktuuri, kaugtegevuse väejuhatuse moodustamisest relvajõududes.

"Täna allkirjastasin ma määruse, millega luuakse relvajõudude koosseisus eriväejuhatus, väejuhatus Venemaa kaugmaa-, sisuliselt globaalseks, mõjutamiseks selle sõja ajal," ütles Zelenski igaõhtuses videopöördumises.

"See väejuhatus peab koondama 100 protsenti oma olemasolevatest ressurssidest Venemaa sõjalise potentsiaali edasiseks oluliseks vähendamiseks. Selle suuna ülem on tugev ja kindlasti väga kogenud," ütles Zelenski kedagi konkreetselt nimetamata.

Ta märkis, et "täna on meie kaitseväe tegevuse kohta Venemaa-vastaste kaugmaasanktsioonide raames uusi tulemusi: bensiinikriis Venemaal süveneb, täiesti õigustatult vastusena (Vene režiimi juhi Vladimir) Putini soovimatusele seda sõda lõpetada".

"Täna jõudsid meie kauglöögid mitmesse Venemaa piirkonda, aga ka sihtmärkideni ajutiselt okupeeritud Ukraina territooriumil. Tänan meie sõdureid täpsuse eest. Ka Ukraina julgeolekuteenistuse kauglöögioperatsioon edeneb hästi," ütles Zelenski.

"Tugevdame seda võimekust veelgi: meie sõduritel peavad olema oluliselt suuremad võimed, et rünnata Vene okupante just seal, kust nad Ukraina vastu sõdivad, Venemaa territooriumil," lisas president.

Zelenski allkirjastas määruse kiirreageerimisjõudude loomisest

Ukraina president Volodõmõr Zelenski allkirjastas määruse kiirreageerimisjõudude loomisest relvajõudude koosseisus, neid asub juhtima brigaadikindral Dmõtro Vološõn.

"Ühendatud kiirreageerimisjõudude ülem peab olema kogenud sõjaväelane, lahingukomandör. Rääkisin täna Ukraina kangelase Dmõtro Vološõniga ja määrasin ta täitma seda ülesannet. 8. õhudessantkorpuse ülem brigaadikindral Vološõn on võimeline tagama Ukraina relvajõudude potentsiaali edasise arendamise selles valdkonnas," ütles Zelenski reede õhtul videopöördumises.

Tema sõnul peaks see olema Ukraina relvajõudude uus komponent, mis "ühendab ründeüksuste lahinguvõime, vajaliku mehitamata komponendi, vajaliku suurtükiväe komponendi ja muud vahendid rindel kiireimaks reageerimiseks".

"See komponent peab olema kaasaegne, tehnoloogiliselt arenenud ründekomponent," lisas ta.

Ukraina sai Maailmapangalt 3,35 miljardit dollarit

Ukraina sai Maailmapangalt oma riigieelarvesse 3,35 miljardit dollarit, teatas peaminister Julia Svõrõdenko reedel Telegramis.

Tema sõnul saadi summa kokkulepete alusel, mille Ukraina ja Maailmapank sõlmisid 24. juunil Ukraina taastamise konverentsi (URC 2026) raames.

Raha kasutatakse Ukraina makromajandusliku stabiilsuse toetamiseks ning prioriteetsete riigieelarveliste kulude rahastamiseks sõja tingimustes.

Svõrõdenko märkis, et Ukraina töökohtade ja erasektori kasvu arendamise programmi tingimuste täitmiseks võttis ülemraada vastu 13 seadust.

Reformid hõlmasid võtmevaldkondi, sealhulgas riigihangete süsteemi täiustamist, faktooringuteenuste arendamist, Ukraina energiaturgude integreerimist Euroopa Liiduga, põllumajandussektori ümberkujundamist, veteranide ettevõtluse toetamist, eluasemepoliitika edendamist, eelkooli- ja kutsehariduse kaasajastamist ning kasvuhoonegaaside heitkoguste seiresüsteemi taastamist.

Peaministri sõnul näeb programmi järgmine etapp ette täiendava ühe miljardi dollari kaasamist 2026. aasta lõpuks, eeldusel, et Ukraina täidab kokkulepitud tingimused.

Osa rahastamisest on tagatud Ühendkuningriigi ja Jaapani valitsuste garantiidega.

Ukraina ülesehitamise Euroopa fond käivitati ametlikult Poolas Gdańskis korraldatud Ukraina taastamise konverentsil. Fondil on potentsiaali kaasata Ukraina majandusse kuni seitse miljardit eurot investeeringuid.

Senaatorid teatasid kokkuleppest Trumpiga Vene-sanktsioonide eelnõus

Neli USA senaatorit teatas reedel, et saavutasid president Donald Trumpiga kokkuleppe parteiülese seaduseelnõu edendamiseks, mis on suunatud Venemaa energiat ostvate riikide vastu.

See võib sillutada teed tugevamale survele Moskvale seoses sõjaga Ukrainas.

Vabariiklased Lindsey Graham ja Roger Wicker ning demokraadid Richard Blumenthal ja Jeanne Shaheen ütlesid ühisavalduses, et loodavad uuendatud seadusandliku akti avalikustada õige pea.

"Kuna Venemaa intensiivistab tsiviilisikute tapmist, on hädavajalik, et seadusandlik ja täidesaatev võim teeksid koostööd, et luua vahendid panemaks need, kes ostavad Venemaa naftat ja maagaasi ning toidavad Putini sõjamasinat, maksma ränka hinda," ütlesid nad.

Meetme üle on läbirääkimisi peetud kuid, kuid selle edendamine on takerdunud Valge Maja leige vastuseisu ja Trumpi muutuva suhtumise taha Venemaa režiimi juhti Vladimir Putinisse.

Algatus annaks presidendile volitused kehtestada tariife ja sanktsioone riikidele, mis jätkavad Venemaa energia ostmist, mis on Moskva sõjategevuse jaoks ülioluline tuluallikas. Hiina ja India on Venemaa nafta suurimate ostjate seas.

Senaatorid ei avaldanud eelnõu äsja kokkulepitud versiooni üksikasju. Varasem ettepanek nägi ette kuni 500-protsendiseid tollitariife impordile riikidest, mis ostavad Venemaa naftat, gaasi, uraani ja teisi tooteid.

Kokkulepe järgneb märkidele, et Trump on üha enam pettunud Moskva suutmatuses pidada läbirääkimisi konflikti lõpetamiseks, mis algas Venemaa täiemahulise sissetungiga Ukrainasse 2022. aasta veebruaris.

Juunis Prantsusmaal toimunud G7 tippkohtumisel ütles Trump, et Venemaa peaks kokkuleppe sõlmima ning andis mõista, et Washington võib taastada ajutiselt peatatud sanktsioonid Venemaa naftale.

President on püüdnud säilitada suhteid Putiniga, kritiseerides samal ajal perioodiliselt nii Moskvat kui ka Kiievit, kuid on viimastel kohtumistel Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenskiga võtnud soojema tooni.

Senaatorite teadaanne ei taga eelnõu kiiret vastuvõtmist ning Valge Maja ei kommenteerinud kokkulepet kohe avalikult.

Kuid valitsuse toetus võiks kõrvaldada kõige olulisema poliitilise takistuse eelnõu teelt, mis on pälvinud mõlema partei seadusandjate toetuse.