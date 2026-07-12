Oluline Venemaa-Ukraina sõjas pühapäeval, 12. juulil kell 09.12:

- Ukraina ründas Sõzrani naftatöötlemistehast;

- Venemaa rünnakud Ukraina linnadele;

- Ajakirjanikud on tuvastanud 230 624 Ukrainas langenud Vene sõjaväelast;

- Aasovi ja Musta mere vahel sai kahjustada Vene tanker.

Ukraina ründas Sõzrani naftatöötlemistehast

Ukraina ja Venemaa Telegrami kanalid teatavad, et droonid ründasid pühapäeva hommikul taas Samara oblastis asuvat Sõzrani linna, kus paikneb suur naftatöötlemistehas.

Samara oblasti võimud ei ole rünnakuid seni kinnitanud, kuid on andnud teada drooniohust.

Telegrami kanalites on avaldatud kinnitamata videomaterjali Ukraina droonidest ja Sõzrani kohal tõusvatest mustadest suitsupilvedest. Mõned kohalikud elanikud teatasid plahvatustest naftatöötlemistehase läheduses.

Viimastel kuudel on Ukraina korduvalt rünnanud Sõzrani naftatöötlemistehast. Ukraina president Volodõmõr Zelenski teatas viimasest rünnakust 21. mail. Reutersi tööstusallikatele tuginedes kahjustas rünnak tehase peamist tootmisüksust ja peatas selle töö.

Rosnefti Sõzrani naftatöötlemistehase töötlemisvõimsus on 8,5 miljonit tonni naftat aastas. Reutersi allikate andmetel töötles tehas 2024. aastal 4,3 miljonit tonni toornaftat ning tootis sellest 800 000 tonni bensiini, 1,5 miljonit tonni diislikütust ja 700 000 tonni kütteõli.

Venemaa rünnakud Ukraina linnadele

Harkivi linnapea Ihor Terehhov teatas, et Venemaa droonid ründasid pühapäeva öösel linna kahte rajooni ning ühe rünnaku järel puhkes sündmuskohal tulekahju.

Ukraina avalik-õigusliku ringhäälingu Suspilne korrespondendid teatasid samuti plahvatustest Dnipros ja Dnipropetrovski oblastis asuvas Kamjanske linnas.

Dnipropetrovski oblasti administratsiooni juht Oleksandr Hanža teatas, et Vene armee tabas Dnipro linnas toiduainetööstuse ettevõtet. Keegi vigastada ei saanud.

Ukraina õhujõud andsid hoiatusi Venemaa lahingudroonide liikumise kohta Harkivi, Dnipro, Kamjanske ja Zaporižžja suunas ning Odessa, Sumõ, Poltava ja Dnipropetrovski oblastis.

Vene väed korraldasid mitu raketilööki Odessa piirkondade pihta. Rünnaku tagajärgede kohta ei ole esialgu teavet.

Kohalikud Telegrami kanalid teatasid, et Vene lennukid lasid Odessa suunas viis kuni kaheksa tiibraketti.

Seejärel teatasid mõned kanalid plahvatustest, kuid täpsemad asjaolud ei ole teada.

Ajakirjanikud on tuvastanud 230 624 Ukrainas langenud Vene sõjaväelast

Venemaa sõltumatu meediaväljaanne Mediazona on koostöös BBC venekeelse teenistusega kindlaks teinud Ukrainas hukkunud 230 624 Vene sõjaväelase isikud

Juuni keskpaigast, mil andmeid viimati uuendati, on nimekirja lisandunud 2890 Vene sõdurit.

Ajakirjanike sõnul on tegelikud arvud on ilmselt märksa suuremad, kuna nende kinnitatud teave pärineb avalikest allikatest, nagu surmakuulutused, omaste postitused, piirkondlike meediaväljaannete artiklid, kohalike võimude avaldused ja muud allikad.

Väljaannete andmetel kuulub kinnitatud hukkunute hulka nüüd üle 84 300 vabatahtliku, 25 800 värvatud vangi ja 19 200 mobiliseeritud sõduri. Samuti on kinnitust leidnud kokku 7345 ohvitseri surm.

Mediazona ja BBC vene teenistuse andmeil on surmakuupäev teada 212 600 juhul, mis moodustab 92 protsenti kinnitatud ohvritest.

Kuigi hinnangud ohvrite arvule on varieerunud, on sõltumatud lääne analüüsid pea alati järeldanud, et Venemaa kaotused ületavad märgatavalt Ukraina omi.

Ukraina president Volodõmõr Zelenski ütles 8. juulil, et praeguse tempo juures kaotavad Vene väed kuus umbes 30 000 sõdurit. Kaitseväe ülem Oleksandr Sõrskõi on öelnud, et 20. mai seisuga on 2026. aastal hukkunud üle 83 000 Vene sõjaväelase.

Lääne luureandmete kohaselt on Venemaa relvajõududel tänavu jäänud täitmata eesmärk värvata 30 000 sõdurit kuus; nad kaotavad iga kuu rohkem sõdureid, kui õnnestub värvata, mistõttu kaalub Kreml täiendavat mobilisatsiooni.

Alates täiemahulise sissetungi algusest on Vene võimud keeldunud avaldamast andmeid oma vägede kaotuste kohta. Samas ütles Zelenski veebruaris, et täiemahulise sõja algusest saati on lahinguväljal hukkunud vähemalt 55 000 Ukraina sõdurit.

Venemaa sõltumatud väljaanded Mediazona ja Meduza avaldasid mai alguses oma hinnangu, mille kohaselt on alates 2022. aasta veebruarist Ukrainas hukkunud 352 000 Vene meest vanuses 18–59 eluaastat – kuigi see arv on praeguseks kasvanud..

Ukraina relvajõudude kindralstaabi hinnangul on Venemaa kaotanud Ukrainas sõja algusest 20. juunini seisuga ligikaudu 1 416 280 sõdurit. Need arvud ei erista hukkunuid ja haavatuid, kuid üldine seisukoht on, et need hõlmavad nii hukkunuid, haavatuid, teadmata kadunuid kui ka vange.

Aasovi ja Musta mere vahel sai kahjustada Vene tanker

Rostovi oblasti kuberner Juri Slõssar teatas, et pühapäeva öösel sai Aasovi ja Musta mere vahel kahjustada naftatanker.

Slõssari sõnul keegi viga ei saanud ning tulekahju on kontrolli alla saadud. "Laev oli tühi ja naftalekke ohtu ei olnud," kirjutas kuberner.

Samuti teatas ta sotsiaalmeedias, et Rostovi oblastis toimunud rünnaku tõrjumise käigus hävitati umbes kaks tosinat drooni. Tema sõnul rünnati Taganrogi ja Kamensk-Šahtinski linna ning nelja rajooni ja Taganrogi lahte.

Maanteeliiklus peatati ajutiselt, kuid veidi hiljem teatas Slõssar, et liiklus lõunasuunal on täielikult taastatud.

Ukraina sõjavägi teatas, et ööl vastu 11. juulit tabasid nad Aasovi mere vetes 21 tankerit.

Enne seda teatas Reuters kolmele allikale viidates, et Venemaa peatas laevaliikluse Aasovi–Doni kanalis pärast reedeseid rünnakuid 13 Venemaa laeva vastu Aasovi merel, nende seas kümme tankerit.