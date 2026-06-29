Axios: Iraan ja USA leppisid kokku rünnakute lõpetamises

Ühendriigid ja Iraan on leppinud kokku rünnakute lõpetamises, teatasid USA ametlikud allikad pühapäeval uudistekanalile Axios.

"Otsustasime peatada kogu sõjalise tegevuse," ütles USA kõrge ametnik Axiosele.

Riigid allkirjastasid esialgse relvarahulepingu veidi enam kui nädal tagasi. Viimastel päevadel on aga mõlemad pooled sooritanud teineteise vastu mitmeid uusi rünnakuid.

Axiosega rääkinud allikate sõnul on USA ja Iraani esindajatel kavas kohtuda teisipäeval Kataris. Varasemalt plaaniti läbirääkimisi pidada Šveitsis.

Iraan on lubanud korduvalt teha kõik endast oleneva, et tagada kaubalaevade ohutu läbipääs Hormuzi väinast. USA tühistas omakorda Iraani sadamate blokaadi.

Eelmisel nädalal Šveitsis toimunud läbirääkimistel leppis USA delegatsioon Iraaniga kokku otseliini loomises USA sõjaväe ja Iraani sõjalise juhtkonna ehk Islami revolutsioonikaardi vahel, et koordineerida laevaliiklust väinas.