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Venemaa ründas Sumõ linna kaubanduskeskust

Välismaa
Venemaa ründas Sumõ linna kaubanduskeskust
Venemaa ründas Sumõ linna kaubanduskeskust Autor/allikas: Kuvatõmmis
Välismaa

Väljaanne Ukrainska Pravda vahendab, et Venemaa armee ründas Sumõ linnas mitmekorruselist elumaja ja kaubanduskeskust.

Oluline Venemaa-Ukraina sõjas teisipäeval, 21. juulil kell 6.45:

- Venemaa ründas Sumõ linna kaubanduskeskust;

- Venemaa kaotas nädalaga Ukrainas rohkem alasid, kui suutis vallutada;

- Zelenski kinnitas Ukraina rünnakuid Venemaa naftabaasile.

Venemaa ründas Sumõ linna kaubanduskeskust

Väljaanne Ukrainska Pravda vahendab, et Venemaa armee ründas Sumõ linnas mitmekorruselist elumaja ja kaubanduskeskust.

Sumõ oblasti korruptsioonivastase büroo juht Oleg Grigorov ütles, et Venemaa droonirünnaku tagajärjel mitmekorruselise hoone lähedal said vigastada kaks täiskasvanut ja neli last. Hiljem korraldas Vene armee samas piirkonnas veel kaks rünnakut. Ühe rünnaku tagajärjel puhkes kaubanduskeskuse territooriumil ulatuslik tulekahju, vahendas Ukrainska Pravda. 

Venemaa kaotas nädalaga Ukrainas rohkem alasid, kui suutis vallutada

Ukraina võitis möödunud nädala jooksul Venemaalt tagasi tõenäoliselt vähemalt 21 ruutkilomeetrit, selgus Ukraina avatud allikate luure projekti DeepState andmetest, mida analüüsis väljaanne Agentstvo.

Uudisteagentuuri Unian vahendatud analüüsis arvutasid ajakirjanikud välja, et Venemaa kaotas nädalaga Ukraina lõunaosas 43,4 ruutkilomeetrit territooriumi. Samal ajal okupeeriti Kramatorski piirkonnas 11,6 ruutkilomeetrit, Pokrovski ja Kostjantõnivka piirkonnas 9,1 ruutkilomeetrit ning Slovjanski piirkonnas 1,7 ruutkilomeetrit.

Zelenski kinnitas Ukraina rünnakuid Venemaa naftabaasile

Ukraina president Volodõmõr Zelenski kinnitas esmaspäeval Ukraina rünnakuid Venemaa naftabaasile, Moskva oblasti logistikarajatistele ja kuuele Musta mere alusele.

"Me vastame õiglaselt igale Venemaa rünnakule meie linnade ja kogukondade vastu. See sõda tuleb lõpetada ja see on võimalik ainult siis, kui suurendada survet selle sõja ainsale põhjustajale ehk Venemaale," toonitas Zelenski.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: Ukrainska Pravda, BNS

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