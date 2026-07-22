Väljaanne The Kyiv Independent vahendab, et Ukraina droonid tabasid ööl vastu kolmapäeva sihtmärke okupeeritud Krimmis ja Lõuna-Venemaal.

Oluline Venemaa-Ukraina sõjas kolmapäeval, 22. juulil kell 7.05:

- Ukraina ründas Lõuna-Venemaa logistikakeskusi, Krimmis kadus taas elekter;

- Ukraina: rindel leidis päeva jooksul aset 188 lahingkokkupõrget;

- Zelenski vahetas välja Ukraina relvajõudude ülemjuhataja.

Ukraina ründas Lõuna-Venemaa logistikakeskusi, Krimmis kadus taas elekter

Väljaanne The Kyiv Independent vahendab, et Ukraina droonid tabasid ööl vastu kolmapäeva sihtmärke okupeeritud Krimmis ja Lõuna-Venemaal.

Venemaal Krasnodaris ja Stavropoli krais Nevinnomõsskis tabati veebikaubandusettevõtte Wildberries logistikakeskuseid.

Krasnodari elanikud postitasid sotsiaalmeediasse fotosid ja videoid tulekahjust logistikakeskuses. Krasnodari krais ausv Wildberriesi logistikakeskus on üks suuremaid Venemaal. Ettevõttel on kümme sellist suurt logistikakeskust, millest viis on viimase nädala jooksul hävitatud.

Ukrainian attack drones struck another distribution center belonging to the Russian e-commerce giant Wildberries this morning.



The facility, located in Krasnodar, has been completely engulfed in flame. pic.twitter.com/rLVofyfw9A — OSINTtechnical (@Osinttechnical) July 22, 2026

Ukraina andis veel lööke okupeeritud Krimmis asuvate sihtmärkide pihta. Rünnakute tagajärjel said pihta elektrialajaamad Masandras, Jaltas ja Aluštas, mille tõttu tekkisid ulatuslikud elektrikatkestused, vahendas The Kyiv Independent.

Ukraina ründas ööl vastu kolmapäeva ka Armaviri naftahoidlat, mis asub Krasnodari krais.

Ukraina: rindel leidis päeva jooksul aset 188 lahingkokkupõrget

Rindel leidis päeva jooksul aset 188 lahingkokkupõrget, teatas Ukraina relvajõudude peastaap teisipäeval. "Agressor korraldas ühe raketirünnaku, kasutades kaht raketti, andis 65 õhulööki, kasutades 192 liugpommi," edastas peastaap

Zelenski vahetas välja Ukraina relvajõudude ülemjuhataja

Ukraina president Volodõmõr Zelenski teatas teisipäeva õhtul, et vabastab ametist relvajõudude ülemjuhataja Oleksandr Sõrskõi ja nimetab tema asemele ühendvägede komandöri Mõhhailo Drapatõi.