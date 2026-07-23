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EL leppis kokku uutes sanktsioonides Venemaale

Välismaa
Euroopa Liidu lipp ja Ukraina lipp
Euroopa Liidu lipp ja Ukraina lipp Autor/allikas: Siim Lõvi/ERR
Välismaa

Euroopa Liidu (EL) suursaadikud leppisid neljapäeval kokku uues sanktsioonipaketis Venemaale, et kahandada Moskva võimalusi rahastada oma sõda Ukrainas.

Euroopa Liidu suursaadikud leppisid 23. juulil kokku Venemaa-vastase 21. sanktsioonipaketi põhimõtetes. Sanktsioonid vajavad veel EL-i ministrite ametlikku heakskiitu. 

"Läbirääkimised selle paketi üle olid keerulised, kuid me jõudsime kokkuleppele ülejäänud küsimustes, säilitades samal ajal EL-i ühtsuse, nagu oleme teinud ka eelmise 20 paketi puhul," ütles EL-i diplomaat ajakirjanikele. 

Väljaanne The Kyiv Independent kirjutab, et kuigi üksikasju pole veel teada, siis lõplik pakett on Euroopa Komisjoni esialgsest ettepanekust leebem.

Olulisimaks meetmeks jäi Venemaa nafta hinnalagi. Järgmise 12 kuu jooksul kehtib Venemaa naftale 44-dollariline hinnalagi, mis peaks piirama Moskva naftatulude kasvu ka juhul, kui rahvusvahelisel turul peaksid hinnad kerkima. 

"See meede jätab Venemaa ilma märkimisväärsest naftatulust olukorras, kus energiaturud on kõikuvad," ütles EL-i diplomaat.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: The Kyiv Independent

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