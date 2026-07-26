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Parvlaevad Kihnu Virve ja Ormsö streigivad mandri asemel saarte sadamates

Eesti
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Streik Svibys laupäeval
Streik Svibys laupäeval Autor/allikas: Kristi Raidla
Eesti

Pühapäeval toimuvad hoiatusstreigid Kihnu-Munalaiu ja Rohuküla-Sviby laevaliinidel, kuna laevade meeskondade palgatingimustes pole tööandjaga kokkuleppele jõutud. Kui varem soovis ametiühing streikida mandripoolsetes sadamates, siis laevafirma graafikumuutuse tõttu tuleb neil streikida saartel: Kihnu ja Sviby sadamates.

Parvlaev Ormsö seisab kella 12-13 Sviby sadamas ja Kihnu Virve samal ajal Kihnu sadamas, ütles ametiühingujuht Jüri Lember ERR-ile pühapäeval.

Hoiatusstreigid Kihnu-Munalaiu ja Rohuküla-Sviby laevaliinidel toimuvad, kuna laevade meeskondade palgatingimustes pole tööandjaga kokkuleppele jõutud.

Eesti meremeeste sõltumatu ametiühing pöördus riikliku lepitaja poole, et otsida aktsiaseltsiga Kihnu Veeteed kokkulepet kollektiivlepingu sõlmimiseks. Ametiliit soovis, et Kihnu Veeteed tagaks kuni 30-protsendilise palgatõusu ja töötasude indekseerimise järgmisel aastal.

Kolmapäeval kella kaheks pidid ametiühing ja riiklik lepitaja saama Kihnu Veeteedelt vastuse. Seda aga ei tulnud, mistõttu teevad parvlaevade Ormsö ja Kihnu Virve meeskonnad pühapäeval hoiatusstreigi.

Eesti meremeeste sõltumatu ametiühing teatas, et alates 9. märtsist on ametiühing proovinud saada tööandjaga kokkuleppele kollektiivlepingu sõlmimises, kuid tulutult. 

Ametiühingu teates seisis, et Kihnu Veeteed ei vastanud riikliku lepitaja 26. juuni lepitusettepanekule tähtaegselt ning nende seisukohad on olnud sisutud.

Toimetaja: Mari Peegel

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