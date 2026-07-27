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Ukraina andis löögi Lõuna-Venemaal asuvate linnade pihta

Välismaa
Venemaa Rostovi linnas teatati plahvatustest
Venemaa Rostovi linnas teatati plahvatustest Autor/allikas: Kuvatõmmis
Välismaa

Väljaanne The Kyiv Independent vahendab, et Ukraina droonid ründasid ööl vastu esmaspäeva Belgorodi oblastit ning Lõuna-Venemaal asuvaid linnu.

Oluline  Venemaa-Ukraina sõjas esmaspäeval,  27. juulil kell 6.30:

- Ukraina andis löögi Lõuna-Venemaal asuvate linnade pihta;

- Sevastopolis on ajutiselt piiratud elektrivarustus.

Ukraina andis löögi Lõuna-Venemaal asuvate linnade pihta

Väljaanne The Kyiv Independent vahendab, et Ukraina droonid ründasid ööl vastu esmaspäeva Belgorodi oblastit ning Lõuna-Venemaal asuvaid linnu.

Kohalike võimude väitel sai Belgorodis vigastada 12 inimest. Praegu ei ole teada, milliseid sihtmärke droonid Belgorodis tabasid. Belgorodi oblast asub Ukraina-Venemaa piiri ääres ja Belgorodi linn jääb Kirde-Ukrainast vaid umbes 27 kilomeetri kaugusele. 

Hiljem teatati plahvatustest ka Rostov Doni ääres, mis asub Lõuna-Venemaal.  Samuti kärgatasid plahvatused Taganrogis, mis asub Aasovi mere rannikul. Esialgu jääb ebaselgeks, milliseid sihtmärke kahes Venemaa linnas võidi tabada. 

Sevastopolis on ajutiselt piiratud elektrivarustus

Venemaa poolt okupeeritud Sevastopolist väljaspool asuvate elektrivõrkude ülekoormuse likvideerimiseks on ajutiselt piiratud elektrivarustus, teatas esmaspäeva varahommikul piirkonnajuht Mihhail Razvožajev.

"Sevastopolis on ajutiselt piiratud elektrivarustus. See on sunnitud meede. See on vajalik väljaspool meie piirkonda asuvate elektrivõrkude ülekoormuse likvideerimiseks, et vältida avariid kogu energiasüsteemis," kirjutas Razvožajev riiklikus suhtlusvõrgustikus Max.

Ametniku sõnul on objektidel kehtestatud erirežiim ja sotsiaalobjektid on viidud üle varutoitele.

"Palun teil suhtuda ajutistesse raskustesse mõistvalt. Niipea, kui selguvad energiapiirangute maht ja kestus, avaldatakse kanalis ka graafik," lisas kuberner.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: The Kyiv Independent, BNS

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