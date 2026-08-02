Meedia: Ukraina ründas öösel Engelsi lennubaasi Venemaal

Oluline 2. augustil kell 7.00:

Telegrami kanali Exilenova Plus teatel teatati Venemaa linnas Engelsis plahvatustest, kui Ukraina väed ründasid sealset lennubaasi.

Väljaande teatel puhkes tulekahju ka lähedalasuvas Saratovi linnas asuvas naftatöötlemistehases, mida ründasid Ukraina droonid. Saratovi oblasti kuberneri Roman Bussargini sõnul hukkus rünnakutes kaks inimest ning mõlema linna tsiviiltaristu sai kahjustada.

Seirekanalite ning sotsiaalmeedias avaldatud pealtnägijate fotode ja videote kohaselt lahvatas 31. juuli hilisõhtul leekidesse Venemaa naftakeemiatehas Tatarstani vabariigis. Varem samal päeval toimunud eraldiseisvates rünnakutes tabas Ukraina naftatöötlemistehast Venemaa Volgogradi oblastis ja lennukitehast Venemaa poolt okupeeritud Krimmis Jevpatorias, mida kinnitasid Ukraina Julgeolekuteenistus (SBU) ja kindralstaap.

Samal ajal jätkab Venemaa rünnakuid linnadele üle kogu Ukraina, võttes sihikule tsiviiltaristu, sealhulgas elumajad.

Ööl vastu laupäeva toimunud järjekordses Venemaa ulatuslikus ballistiliste rakettide rünnakus Kiievile hukkus vähemalt üheksa inimest ja sai vigastada üle 30 inimese.