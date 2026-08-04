Oluline Venemaa-Ukraina sõjas teisipäeval, 4. augustil kell 6.45:

- Meedia: Ukraina ründas Wildberriese ladusid Moskva ja Peterburi lähedal;

- Vene õhutõrje tulistas Leningradi oblasti kohal alla kuus drooni;

- Ukraina droonid tabasid okupeeritud Krimmis Vene radarisüsteeme;

- Ukraina kehtestas Venemaa kaitsetööstusele uued sanktsioonid;

- Venemaa õhurünnakutes hukkus Ukraina kirdeosas inimene;

- Ukraina peaministri hinnangul tuleb talv Ukrainale raske.

Meedia: Ukraina ründas Wildberriese ladusid Moskva ja Peterburi lähedal

Ukraina sõjavägi korraldas ööl vastu teisipäeva Venemaale laiaulatusliku droonirünnaku, tabades teadete kohaselt logistika- ja naftataristut riigi eri piirkondades, vahendasid Venemaa sotsiaalmeediakanalid.

Kohalike elanike sotsiaalmeediasse postitatud fotodelt ja videotelt on näha paksu musta suitsu tõusmas Moskva oblastis Tšehhovi linnas asuvast Wildberriese logistikakeskusest, mis paikneb Kremlist umbes 65 kilomeetrit lõunas. Enne rünnakut nähti linna kohal lendamas Ukraina droone.

Teadete kohaselt nähti hiljem hommikul suitsu tõusmas ka Leningradi oblastis Krasnõi Bori asulas paiknevast Wildberriese laost. Asula asub Peterburist ligikaudu 33 kilomeetrit kagus.

Leningradi oblasti kuberner Aleksandr Drozdenko kinnitas hiljem, et droonid tabasid Krasnõi Boris täpsustamata ladu.

Peterburi ja Moskva ümbrust on Venemaa täieulatusliku sissetungi ajal rünnatud harva, kuna suurte linnade ümber on koondatud tugev õhutõrje.

Viimastel kuudel on aga Ukraina droonitehnoloogia areng võimaldanud õhutõrjest tõhusamalt läbi tungida, tabades mitmesuguseid sihtmärke tugevalt kindlustatud linnades, sealhulgas Moskvas ja Peterburis.

Kuna Ukraina rünnakud Venemaa taristule sagenevad, on viimastel nädalatel korduvalt tabatud ka e-kaubanduse hiiglase Amazoniga sageli võrreldava Wildberriese rajatisi.

Hiljutiste rünnakute tagajärjel võivad platvormi müüjate kahjud ulatuda 215–280 miljardi rublani (2,7–3,5 miljardit dollarit), vahendas Venemaa Forbes Data Insighti analüütikule Sergei Semkole viidates.

Wildberries pakub oma veebilehel mitmesugust sõjavarustust, sealhulgas droonikomponente ja kuuliveste. Samal ajal kehtestas Euroopa Liit juulis ettevõtte pangandusüksusele sanktsioonid, kuna see panustab rahaliselt Venemaa riigieelarvesse.

Wildberriesele ja selle asutajale, Venemaa rikkaimale naisele Tatjana Kimile on Venemaa täieulatusliku sissetungi tõttu Ukrainasse kehtestatud rahvusvahelised sanktsioonid.

2022. aastal ettevõttele sanktsioone kehtestades nimetas Poola Wildberriesit "Venemaa Föderatsiooni suurimaks maksumaksjaks".

Mujal Venemaal puhkes teadete kohaselt Ukraina rünnaku järel suur tulekahju Samara oblastis asuvas Sõzrani naftarafineerimistehases. Kuigi esialgu polnud selge, millist relvastust rünnakus kasutati, on Kiievi väed tehast korduvalt pikamaadroonidega sihikule võtnud.

Kiiev peab energiarajatisi õigustatud sõjalisteks sihtmärkideks, kuna need toodavad kütust ja rahastavad Kremli sõjamasinat.

Ukraina on korraldanud üha edukamaid kaugrünnakuid Venemaa naftataristule, tabades naftabaase, häirides tootmist suurtes rajatistes ja peatades mõnel juhul tegevuse määramata ajaks.

The Kyiv Independentil ei õnnestunud neid teateid koheselt kinnitada. Ukraina ei ole teatatud rünnakuid kommenteerinud. Tekitatud kahju täielik ulatus polnud esialgu selge.

Vene õhutõrje tulistas Leningradi oblasti kohal alla kuus drooni

Leningradi oblasti kuberner Aleksandr Drozdenko teatas teisipäeva varahommikul, et Ukraina õhurünnaku tõrjumisel tulistati alla kuus drooni.

"Leningradi oblasti kohal on alla tulistatud kuus drooni," kinnitas kuberner riiklikus sõnumirakenduses Max.

Ametniku sõnul droonirünnakuga seotud tegevused veel kestavad.

Ukraina droonid tabasid okupeeritud Krimmis Vene radarisüsteeme

Ukraina sõjaväeluure kasutas vastvalminud Magura mereplatvorme, mis kandsid droone, et anda löök kahele Venemaa radariga seotud sihtmärgile ajutiselt okupeeritud Krimmis, teatas väljaanne Kyiv Independent.

Operatsiooni viis juuli lõpus läbi sõjaväeluure eriüksus ja see oli suunatud radarisüsteemi Podlet juhtimismasina ja tuvastussüsteemi Parol-4 radari vastu.

Sõjaväeluure tõi välja, et operatsioon tähistas esimest korda, mil uued Magura platvormid võimaldasid Ukraina vägedel saata droone Venemaa maasihtmärkide vastu okupeeritud Krimmis.

"Edaspidi ohustavad meie Magurad okupante ka maal ja see viib võitluse põhimõtteliselt uude dimensiooni," seisis teadaandes.

Sõjaväeluure teatel oli eelnevalt Magura meredroonide abil hävitatud üheksa Venemaa alust ja kahjustanud veel viit. Lisaks on eriüksus hävitanud kolm kopterit ja kaks hävituslennukit ning kahjustanud veel ühte kopterit.

Sõjaväeluure esitles oma uusimaid Magura meredroone esmakordselt avalikkusele 14. mail 2025. aastal. Platvormid on mänginud Ukraina Musta mere kampaanias võtmerolli.

Eraldiseisvalt teatati esmaspäeva öösel plahvatustest ja tulekahjudest üle kogu okupeeritud Krimmi. Kohalikud elanikud teatasid plahvatustest Kertšis ning kohaliku seirekanali andmetel suleti kella ühe paiku öösel kohaliku aja järgi Krimmi sild, mis ühendab okupeeritud poolsaart Mandri-Venemaaga.

Ukraina kehtestas Venemaa kaitsetööstusele uued sanktsioonid

Ukraina kehtestas Venemaa kaitsetööstusele uued sanktsioonid, mis on suunatud 23 eraisiku ja 20 juriidilise isiku vastu, kellel on sidemeid Venemaa sõjatööstuskompleksiga, teatas Kyiv Independent.

Uues sanktsioonide määruses märgitud sihtmärkide hulgas on Leningradi oblastis asuv riiklik kaitsetööstusettevõte Morozovi lõhkeainete tehas. Tehas toodab lõhkeaineid ja komponente rakettidele, mille hulgas on Venemaa ballistilisele raketile Iskander-M.

Morozovi tehas kuulub Venemaa riiklikule kaitsetööstuskontsernile Rostec, millele on kehtestatud ühtlasi rahvusvahelised sanktsioonid.

Veel üks sanktsiooninimekirjas olev ettevõte on elektroonikatootja Spets-Elektronkomplekt, mis toodab komponente tsiviil- ja sõjalise otstarbega kaupadele. Ettevõte osaleb mitmete Venemaa raketimudelite osade tootmises.

"Iga ettevõte, mis kaotab juurdepääsu komponentidele, tehnoloogiatele või rahastamisele, toodab sõja jaoks vähem ballistilisi rakette, droone ja muid relvi," seletas ütles president Volodõmõr Zelenski sanktsioonipoliitika nõunik Vladõslav Vlasjuk.

Sanktsioonid on suunatud ka mehitamata õhusõidukitele spetsialiseerunud Venemaa ettevõtte BPLA-Ural ning õhutõrjesüsteeme ja mitmelasulisi raketiheitjaid tootva Valgevene ettevõtte Kidma Tek vastu.

Samuti on nimekirja kantud Venemaa IT-ettevõtted, mis arendavad infoturbe tarkvara riigi- ja erasektori klientidele.

"Mida rohkem riike selliste piirangutega ühineb, siis seda nõrgemaks muutub Venemaa võime Ukrainale lööke anda," sõnas Vlasjuk.

Värskeim samm järgneb varasematele sanktsioonidele, mille Kiiev kehtestas 29. mail, kui president Volodõmõr Zelenski allkirjastas määrused, millega viidi Ukraina piirangud kooskõlla Euroopa Liidu 20. sanktsioonipaketiga Venemaa vastu.

See pakett oli suunatud Venemaa kaitse-, energia-, finants- ja kaubandussektori ning elektroonilise sõjapidamise seadmete, drooni- ja raketikomponentide tootmisega tegelevate ettevõtete vastu.

Venemaa õhurünnakutes hukkus Ukraina kirdeosas inimene

Venemaa õhurünnakutes hukkus ööl vastu teisipäeva Ukraina kirdeosas asuvas Sumõs vähemalt üks inimene, teatas piirkondliku sõjaväeadministratsiooni juht Oleh Grõgorov.

Veel mitmeid inimesi sai haavara.

Pommitamine toimus pärast Ukraina õhurünnakuid, milles hukkus 11 ja sai haavata kümneid inimesi Venemaa Musta mere kuurordis ning annekteeritud Krimmis.

"Venelased ründasid linna tsiviiltaristut juhitavate lennukipommidega," kinnitas Grõgorov suhtlusvõrgustikus Telegram.

"Kahjuks on praeguseks teavet ühe hukkunu kohta. On ka mitmeid haavatuid," jätkas ametnik.

Grõgorovi täpsustusel tabati Kovpakivskõi rajoonis kolme asukohta, kus rünnaku alla sattusid eramajad ja taristu.

Ukraina peaministri hinnangul tuleb talv Ukrainale raske

Energiasektori katmata vajadus on talve eel umbes 650 miljonit eurot, ütles esmaspäeval Ukraina peaminister Serhi Koretskõi, kelle hinnangul tuleb talv Ukrainale raske, edastas uudisteagentuur Unian.

Koretskõi rääkis teemal Kiievis toimunud kohtumisel suursaadikutega.

"Lisaks kaitsele, Euroopa Liiduga lõimumise edendamisele ja finantsstabiilsusele on neljas prioriteet energia jätkusuutlikkus. Ukraina energia toetusfondi on kogunenud juba üle kahe miljardi euro. Tööstuse katmata vajadus enne järgmist talve on aga umbes 650 miljonit eurot. Seetõttu ei tohi abivahendite mobiliseerimise tempot aeglustada. See talv tuleb objektiivselt raske," sõnas Koretskõi