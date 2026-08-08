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Galerii: Arvamusfestivali teine päev tõi debatid euroliidust ja meediast

Eesti
Arvamusfestival laupäeval
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104 pilti
Eesti

Paides kestab teist päeva Arvamusfestival, mis toob alates 2013. aastast augusti teisel nädalavahetusel Paidesse kokku inimesed eri kogukondadest ja elualadelt poliitikast ettevõtluseni arutama tulipunkte Eesti ühiskonnaelus.

Teise päeva programmist leiab muu hulgas arutelusid nii AI ajastu ettevõtlusest, rahvusvahelisest vastutusest Ukraina näitel kui ka koolisüsteemist väljalangenud noorte teemal.

ERR-i portaal kannab üle kell 19.05 algava püstijalakoomikute esinemise ja kell 20 saab samas vaadata parlamendis esindatud erakondade ja Parempoolsete juhtide debatti.

Toimetaja: Mari Peegel

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