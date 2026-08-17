Fotod: Ülle Madise kohtub riigikogu fraktsioonidega

Õiguskantsler Ülle Madise, kes teatas nõusolekust kandideerida presidendiks, kohtub esmaspäeval riigikogu fraktsioonidega. ERR kajastab kohtumisi läbi päeva ka fotodega.

Madisel on esmaspäeval tihe päevakava: juba hommikul kell 10 kohtus ta Keskerakonnaga, keskpäeval on kavas kohtumine Isamaaga.

Kell 13.30 on Madisel kavas eraldi kohtumine Reformierakonna fraktsiooni liikme Mart Võrklaevaga, kes erinevalt erakonnakaaslastest pole Madise presidendikandidaadiks ülesseadmisele riigikogus oma allkirja veel andnud.

Kell 14 kohtub Madise sotsiaaldemokraatidega ning kell 15 riigikogu fraktsioonitute ja erakondadesse mittekuuluvate saadikutega ehk niinimetatud aknaalustega.

Pärast kohtumisi annab Madise pressikonverentsi, mis algab kell 16.45 ja mida saab jälgida ERR-i uudisteportaalis.

Madise teatas esmaspäeva hommikul ametlikult, et kandideerib Eesti presidendiks.

Eelmisel nädalal kogusid riigikogu saadikud Reformierakonnast, Eesti 200-st ja SDE-st Madise presidendikandidaadiks ülesseadmisele 62 toetusallkirja.