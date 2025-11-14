X!

70 kaugkütte piirkonna kliendid maksavad sooja eest vaba turu hinnast enam

Majandus
Kaugküte
Kaugküte
Majandus

Eestis maksavad ligi 70 kaugkütte piirkonna kliendid sooja eest rohkem kui oleks vabal turul kujunenud sooja hind. Omanike keskliiit leiab, et majapidamisi ei kohelda soojamajanduses võrdselt, sest praegu puudub kõigil kaugkütte klientidel võimalus teenust vabalt turult osta.

Kliimaministeerium näeb samuti, et probleemsete kaugküttepiirkondade arv võib tulevikus tõusta, sest kaugkütte kasutajate arv väheneb ning järjest populaarsem on alternatiivina soojuspumpade kasutamine. See vähendab omakorda taas tarbijate arvu.

Eesti Omanike Keskliit toob oma kirjas kliimaminister Andres Sutile välja, et iga kolmanda kaugkütte võrgupiirkonna hinnatase on kõrgem sellest, millega saaks sooja vabaturult. Kokku teeb see umbes 70 võrgupiirkonda.

Liidu juhatuse esimees Andry Krass ütles ERR-ile, et selline sunnismaisus ehk seotus ühe võrgupiirkonna külge tuleb lõpetada.

"Me täna näeme, et see veelahe või see hinnavahe üha kasvab, kus vabaturu hind on madalam kui selle sunnismaise soojavõrgu hinnatase. Ja sellest olukorrast on vaja leida kiiresti väljapääs," ütles Krass.

Kliimaministeerium tunnistab, et Eestis on piirkondi, kus tarbijaid jääb järjest vähemaks ning soojatootmise tehnoloogia on vanem, saastavam ja kallim. Ministeeriumi energeetikaosakonna juhataja Rein Vaks ütles, et neid piirkondi on oma kümmekond.

"Üks, mis meediastki läbi käis, on Märja alevik Tartu lähedal. Seal on küll uus katlamaja üles ehitatud, aga tarbimismaht ei taha järgi tulla ja taolisi näiteid on üle Eesti veel," selgitas Vaks.

Valdavalt on tegemist äärealadega, kus rahvastik väheneb ja need, kes kohale jäävad, tarbivad energiat säästlikumalt. "Mis omakorda tähendab, et soojuse tootmismaht järjest väheneb. Ja ega siis katlamaja sellepärast automaatselt väiksemaks ei lähe. Ei, see katlamaja on ikkagi oma kuludega üleval," ütles Vaks.

Järjest rohkem valivad inimesed kaugküttega kortermajades soojuspumba lahenduse.

Omanike keskliidu hinnangul pole see aga kaugeltki kõikidele jõukohane ning vaid annab hoogu kaugkütte tootmismahu vähenemisele ja sellest tulenevalt ka hinna kerkimisele neile, kes on sunnitud süsteemi alles jääma.

"See püsikulu jaotub üha väiksema ja väiksema ringi tabijate vahel, tõstes seeläbi hinda. Velkord rõhutan, et juba täna on see sooja hind kõrgem kui vabaturul," ütles Krass.

Krassi sõnul on tänane Eesti soojamajandus sellisel kujul kriisis ja ei ole enam jätkusuutlik: "See sunnismaisuse põhimõte tuleb ära lõpetada ja selles suhtes me oleme ministeeriumiga ühel meelel, lihtsalt selle lõpetamise viisis on küsimus."

Vaks ütles, et soojatootjad on olnud tublid ning seadmetesse investeerinud. Samuti on riik läbi mitmete meetmete kaugkütte tõhustamisse ja uuendamisse oluliselt raha pannud.

Krassi sõnul oleks kõige parem mõte hinna poolest konkurentsivõimetud kaugküttevõrgud kinni panna. "Nende kaugküttevõrkude tarbijatele tuleb igaühele eraldi leida lahendus, kuidas ta oma sooja edasi toodab," ütles ta.

Samal teemal

UUS HOOAEG

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

08:41

ERR-i teleuudised kell 7:00

08:38

Sinijärve raamatusoovitused: Hallas-Murula on kokku pannud monumendi ajale ja inimestele

08:36

Prantsusmaa kindlustas MM-pileti, Ronaldo sai punase kaardi

08:21

USA riskikapitalifirma tunneb huvi Lukoili välisvarade ostmise vastu

08:10

Eesti töötuse määr oli kolmandas kvartalis veidi madalam

08:08

Mistra alistas tugeva lõpu toel Tapa

07:24

BBC vabandas Trumpi ees, kuid lükkas kahjutasu nõude tagasi

07:22

OTSE kell 11.35: Leedu ja Eesti peaministri ühine pressikonverents

07:05

OTSE kell 12: pressikonverents arengutest Ukraina sõja rinnetel

07:02

70 kaugkütte piirkonna kliendid maksavad sooja eest vaba turu hinnast enam

otse uudistemajast

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

13.11

Tallinna väikese ringtee ehituse plaan on juba paar aastat ootel

13.11

Sõja 1359. päev:Ukraina kinnitas rakettide Flamingo kasutamist Venemaa taristu ründamiseks Uuendatud

13.11

E-Piim on rahalistes raskustes, ettevõtte juhiks toodi Peep Peterson

13.11

Erivajadustega inimesed peavad aprillist teenuste eest ise rohkem maksma Uuendatud

13.11

Karjalas kukkus alla Vene hävitaja Su-30

11.11

Suri Imre Sooäär

13.11

Avapoolaja ilusti vastu pidanud Eesti kaotas kindlalt Norrale Uuendatud

13.11

Purga: peab ära lahendama Linnateatri küsimuse

13.11

TTJA: lepingut vaid esinduses lõpetada lubav sidefirma piirab tarbija õigusi

04:35

PPA alustas Isa Khalilovi elamisloa tühistamist

ilmateade

loe: sport

08:36

Prantsusmaa kindlustas MM-pileti, Ronaldo sai punase kaardi

08:08

Mistra alistas tugeva lõpu toel Tapa

13.11

Carlos Alcaraz lõpetab aasta maailma esireketina

13.11

Kalev/Cramo uus peatreener: üldpilt on hea ja energiline

loe: kultuur

08:38

Sinijärve raamatusoovitused: Hallas-Murula on kokku pannud monumendi ajale ja inimestele

13.11

Piret Krumm: emaks saades kadusid suured eksistentsiaalsed otsingud

13.11

EKKM-i hooaja lõpetab noorte kunstnike ühisnäitus "Koos on soojem"

13.11

Fotografiska uus näitus avab poeetilise vaate inimese ja looduse suhtele

loe: eeter

13.11

Piret Krumm: emaks saades kadusid suured eksistentsiaalsed otsingud

13.11

Liivrand: kaua kadunud Jaan Vahtra maal on oma aja moodsa kunsti tippteos

13.11

Guido Kangur: seisundimuusika kõrvale luulet lugeda on väga eriline kogemus

13.11

Populaarsed kartulispiraalid valmivad spetsiaalsest kartulisordist

Raadiouudised

13.11

Rahalistes raskustes E-Piim peab läbirääkimisi uue investoriga

13.11

Päevakaja (13.11.2025 18:00:00)

13.11

Erivajadustega inimesed peavad aprillist teenuste eest ise rohkem maksma

13.11

Euroopa Parlament kiitis heaks lahjendatud kliimaeesmärgi

13.11

Haapsalu uus võimuliit kaotas ühe abilinnapea koha

13.11

Reformierakond ja Isamaa sõlmisid Tartus võimuleppe

13.11

Valitsus kiitis heaks Eesti Posti erastamise ettevalmistamise

13.11

Raadiouudised (13.11.2025 15:00:00)

13.11

Aktivistid üritavad vähendada jõekallaste prügistamist

13.11

Reedel sajab kohati vihma ja lörtsi

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo