Sisekaitseakadeemia alustas uut õppeaastat rekordilise õppurite arvuga

Sisekaitseakadeemia alustas 28. augustil oma Tallinna õppekompleksi lipuväljakul uut õppeaastat rekordilise 440 uue õppuriga. Tänavune vastuvõtt tõi kaasa ka sisekaitseakadeemia ajaloo suurima konkursi.

Avalikul konkursil esitati Sisekaitseakadeemiasse tänavu 1487 avaldust ning selle kaudu asus kõrgharidusõppesse 276 uut õppurit. Lisaks võeti ametkondliku konkursi kaudu õppima 164 uut õppurit: 108 kutseõppesse ja 56 rakenduskõrgharidusõppesse. Kokku alustas siis uut õppeaastat 440 uut õppurit.

Sisekaitseakadeemia traditsiooni kohaselt andis rektor esmakursuslaste esindajatele sümboolselt üle Eesti Vabariigi põhiseadused, mis saadavad uusi õppureid nende õpingute ja tulevase teenistuse teekonnal.

Avaaktusel tervitasid uusi õppureid Sisekaitseakadeemia rektor ning ka partnerorganisatsioonide esindajad. Pidulikku rivistust juhatas Sisekaitseakadeemia politsei- ja piirivalvekolledži direktor Kristian Jaani ja aktuse muusikalise osa eest hoolitses Tallinna Politseiorkester.

Uue õppeaasta algusega alustati ka ettevalmistusi Sisekaitseakadeemia 35. aastapäeva tähistamiseks.