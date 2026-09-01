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Ukraina korraldas suure õhurünnaku Venemaa lääneosas

Välismaa
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Ukraina kaugmaa ründedroonid FP-1.
Ukraina kaugmaa ründedroonid FP-1. Autor/allikas: SCANPIX / AP
Välismaa

Ukraina relvajõud korraldasid ööl vastu teisipäeva laiaulatusliku õhurünnaku Venemaa lääneosas, üritades tabada sihtmärke Leningradi oblastis ja sügaval Uuralites. Droonide liikumisest Lääne-Venemaal andis tunnistust ka Eesti ja Lätis väljastatud õhuohu hoiatus, Soome kehtestatud piirangud Soome lahe idaosas ning NATO hävitajate õhkutõusmine.

Oluline Venemaa-Ukraina sõjas teisipäeval, 1. septembril kell 5.55:

- Ukraina korraldas suure õhurünnaku Venemaa lääneosas;

- Ust-Luga sadamas puhkes tulekahju;

- Soome kehtestas Soome lahe idaosas piirangud;

- Venemaa jätkas öösel õhurünnakuid Kiievile;

Ukraina korraldas suure õhurünnaku Venemaa lääneosas

Ukraina relvajõud korraldasid ööl vastu teisipäeva laiaulatusliku õhurünnaku Venemaa lääneosas, üritades tabada sihtmärke Leningradi oblastis ja sügaval Uuralites. Droonide liikumisest Lääne-Venemaal andis tunnistust ka Eesti ja Lätis väljastatud õhuohu hoiatus, Soome kehtestatud piirangud Soome lahe idaosas ning NATO hävitajate õhkutõusmine.

Kohalike ühismeedia kanalite teatel liigub Venemaa õhuruumis üle 500 Ukraina ründedrooni, vahendas sõjasündmusi kajastav konto OSINTechnical.

Peterburi ümbritsevas Leningradi oblastis paiknevad kaks Vene naftaekspordi jaoks olulist sadamat ning seal on ka Kiriši naftatöötlemistehas, mis on riigi üks uurimaid.

Ukraina massiivsest rünnakust räägib ka info, mille kohaselt suleti sotsiaalmeedia andmeil öösel Venemaal 15 lennujaama. Töö peatasid Kaluuga, Penza, Saraatovi, Pihkva, Saranski, Samaara, Sotši, Uljanovski, Peterburi Pulkovo, Bugulma, Kaasani, Nižnekamski, Tšeboksarõ, Orenburgi ja Ufaa lennujaam.

Ukraina ja Venemaa korraldavad vastastikku õhurünnakuid iga päev .

Kui Ukraina üritab tabada Venemaa strateegilisi objekte nagu sõjaväeosad, naftarafineerimistehased ja sõjalist toodangut valmistavad tehased või suured logistiakeskused, siis Vene õhurünnakud tabavad sageli Ukraina tsiviilobjekte, sealhulgas elamuid, põhjustades rahulike elanike hukkumist.

Ust-Luga sadamas puhkes tulekahju

Leningradi oblasti kuberner Aleksandr Drozdenko teatas teisipäeva varahommikul tulekahjust oblastis asuvas Ust-Luga sadamas.

Tuvastatud on kahjustusi rajatistele, lisas ta

"Droonirünnaku tagajärjel on tuvastatud kahjustusi Ust-Luga sadamaalal, kus on puhkenud tulekahju. Rünnaku tõrjumine jätkub," kirjutas Drozdenko riiklikus sotsiaalmeediakanalis Max. 

Kuberneri sõnul töötavad sündmuskohal hädaabiteenistused ja teavet õhurünnaku tagajärgede kohta täpsustatakse.

Drozdenko teatas teisipäeva varahommikul, et öösel hävitati oblasti kohal 44 drooni.

Soome kehtestas Soome lahe idaosas piirangud

Soome kaitsevägi kehtestas ööl vastu teisipäeva ajutised lennu- ja laevaliikluse piirangud Soome lahe idaosas.

Soome kaitseväe teatel on tegemist ettevaatusabinõuga, mille eesmärk on tagada kõrvaliste isikute ohutus ning ametiasutuste tegutsemisvõimalused võimalike droonide tõrjumisel.

Lennundust ja laevaliiklust on Soome lahe idaosas viimastel nädalatel korduvalt piiratud. Piirangud on olnud seotud Ukraina poolt Venemaale korraldatud droonirünnakutega.

Leningradi oblasti kuberner Aleksandr Drozdenko teatas öösel ühismeedias, et Venemaa tulistas teisipäevale eelnenud öösel Leningradi oblastis alla kümneid droone. Varahommikul kuulutati piirkonna õhuruumis välja droonioht.

Venemaa jätkas öösel õhurünnakuid Kiievile

Uudisteagentuuri AFP ajakirjanikud kuulsid teisipäeva varahommikul rohkem kui kümmet plahvatust, kui Ukraina õhuvägi oli enne seda andnud hoiatuse suure kiirusega lähenevatest sihtmärkidest. Viimastel andmetel sai Vene õhurünnakus surma vähemalt neli inimest ja mitu vigastada.

"Pealinna poole liigub suurel kiirusel mitu vaenlase sihtmärki," teatas Ukraina õhuvägi.

Hetk hiljem nägid ajakirjanikud Kiievis mitut eredat välgatust ja kuulsid valje plahvatusi.

"Venemaa jätkas öiseid rünnakuid Kiievile. Ukraina pealinna õhutõrje tulistas alla Venemaa droone  ja öösel ründasid linna ballistilised raketid," teatasid kohapeal viibivad väljaande The Kyiv Independenti ajakirjanikud.

"Kahjuks hukkus vaenlase rünnakus pealinnale kolm inimest," teatas Kiievi linna sõjaline administratsioon. Piirkonna sõjaväeametnike sõnul hukkus veel üks inimene rünnakus Kiievi oblastis asuvale Borõspilile.

Kiiev seisis esmaspäeval viiendat päeva järjest silmitsi lakkamatute Venemaa reaktiivdroonide rünnakutega. Samal ajal hukkus Venemaa rünnakutes teistes piirkondades viimase ööpäeva jooksul vähemalt seitse ja sai vigastada veel 45 inimest.

Vahetult pärast viimase õhuhäire väljakuulutamist raputasid Kiievit kella poole kolme ajal öösel uued kümned plahvatused.

"See on üle pika aja suurim raketirünnak Kiievile," ütles ajalehe peatoimetaja Olga Rudenko ajal, mul plahvatused jätkasid linna raputamist.

Toimetaja: Mait Ots

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