X!

Madise presidendiks valimine tõi tema endisesse kooli suurt elevust

Eesti
Ülle Madise pressikonverents pärast presidendiks valimist
Ülle Madise pressikonverents pärast presidendiks valimist Autor/allikas: Siim Lõvi / ERR
Eesti

Ülle Madise presidendiks valimine tõi rõõmu Tartusse Descartesi kooli, kus tulevane president 4.-12. klassini haridust omandas.

Annelinna väikeses põhikoolis Descartese koolis oli täna elevust omajagu. Endises Tartu 15. keskkoolis 1985. aastal õpinguid alustanud Ülle Madise endised õpetajad ja kooli asutamisest alates direktori ametit pidanud Jaan Reinson olid lootusrikkad, et president saab täna valitud. Ja saigi!

"Emotsioonid on kindlasti väga ülevad ja mitte ainult, et uus president on meie kooli vilistlane, vaid ka selle pärast, et me saame tõesti endale nüüd hea, tahaks arvata, et isegi väga hea presidendi ja väga hea meel on ka sellepärast, et riigikogu täitis oma põhiseaduslikku kohust ja valis presidendi riigikogus," ütles Reinson.

Koolijuhi sõnul ei osatud küll omal ajal Ülle Madisest kui presidendist mõelda, kuid tagantjärele analüüsides võib öelda, et eeldusi sellseks oli. 1993. aastal 12. klassi kuldmedaliga lõpetanud Ülle Madiset, endise nimega Antonit, mäletavad õpetajad püüdliku ja kohusetundliku õpilasena, puhta viielisena.

"Ta mõistis asju väga kiiresti, et talle ei olnud vaja mitmekordselt seletada, kuulas tähelepanelikult ja sai enamasti esimese korraga pihta, mida nõutakse, mida tahetakse ja üleüldse väga korrektne, väga korralik, ainult ülivõrdes, aga nii see on," lausus Reinson.

Ka tänaste õpilaste hulgas on neid, kes tunnevad uhkust, et järgmine president tuleb just nende koolist.

"See on uhke tunne. Meil ei ole võib-olla kõige suurem kool, kõige uhkem kool, aga siin on palju väga osavaid, andekaid ja häid õpilasi," sõnas Tartu Descartesi kooli õpilane Sven.

Kuigi tartlaste hulgas on neid, kes oleksid soovinud näha presidendi ametis kedagi teist ja valimistel rohkem kandidaate, on kolm noort tartlast asjade käiguga rahul.

"Kindlasti väga hea valik, töötab juba Eesti riigi heaks juba. Ma arvan, et ta on väga hea valik ja ta oli ainus kandidaat, nii et väga hea, et ta ära valiti ja ei pea rohkem pinget taluma. Loodame, et mingit käkki kokku ei keera ning teeb enda tööd, on vastutustundlik ja teeb meie riigi paremaks, et oleks hea," laususid Erik, Henri ja Aksel.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

Samal teemal

uus hooaeg

kohtumine kuulajatega

Vaata otse

Kuula otse

Viimased uudised

21:28

Kaitseminister Hanno Pevkur astus ametist tagasi Uuendatud

21:26

FC Flora lõpetas Tartu Tammeka võiduseeria

21:26

Tõrva valla kõik 7.–12. klassi õpilased ja õpetajad said kasutamiseks arvuti

21:26

Madise presidendiks valimine tõi tema endisesse kooli suurt elevust

21:26

Neljapäeval on taas sadu oodata

21:01

Alusalu üllatas kollektsionäär Niinemetsa: see on mind ammu kripeldanud

20:52

Üks staažikamaid käsundusohvitsere paneb ameti koos Karisega maha

20:45

Tõru Kannimäe peaosast Bolti-filmis: päris inimese mängimine on suur väljakutse

20:43

Zelenski teatas Venemaa õhuruumi sulgemisest Uuendatud

20:24

Šapovalov sai treeningul raske põlvevigastuse

uus teadussaade

eesti raadio äpp

tule tööle!

otse uudistemajast

taustajutud

Loetumad uudised

13:57

Riigikogu valis Ülle Madise Eesti järgmiseks presidendiks Uuendatud

20:43

Zelenski teatas Venemaa õhuruumi sulgemisest Uuendatud

07:19

Ekspress: Eesti maksis 70 miljonit eurot ettemaksu firmale, kes polnud ühtegi mürsku tootnud

05:44

Otse kell 11.50: ETV ülekanne Toompealt presidendivalimistelt

10:25

Vaher 70-miljonisest mürsutehingust: vastutab endine RKIK-i peadirektor

01.09

Kohalike elanike sõnul jõudis üle piiri lennanud droon Põlvani välja Uuendatud

05:45

Otse kell 12: presidendivalimised riigikogus

01.09

Internetis leviva video järgi tugevdab Venemaa Narva jõe kallast

14:04

Kaitsevaldkonna juhid näitavad näpuga eelmiste vastutajate suunas

08:41

Kovalenko-Kõlvart: keskerakondlased tulevad saali, aga ei võta sedelit välja

ilmateade

SPORT

21:26

FC Flora lõpetas Tartu Tammeka võiduseeria

21:01

Alusalu üllatas kollektsionäär Niinemetsa: see on mind ammu kripeldanud

20:24

Šapovalov sai treeningul raske põlvevigastuse

19:58

Nõmme United lülitas Vapruse karikavõistlustel konkurentsist

loe: kultuur

20:45

Tõru Kannimäe peaosast Bolti-filmis: päris inimese mängimine on suur väljakutse

18:56

Tõnu Kaljuste: vähesed suudavad lihtsatest nootidest luua sügavat sisu

18:54

Pärnu Linnagalerii Endla teatrigaleriis näeb kahte uut näitust

17:09

Kultuuriportaal soovitab: Eesti kaastootmisel valminud põnevusdraama "Sünnipäevatüdruk" Jupiteris

loe: eeter

20:45

Tõru Kannimäe peaosast Bolti-filmis: päris inimese mängimine on suur väljakutse

16:59

Rita Ray: mu looming räägib sellest, mida ise läbi olen elanud

16:22

Vunš lavastusest "Ma tahan uskuda": "Rannamaja" vaatasime hoolega ja mitu korda

15:56

Arstist vabatahtlik: mida rohkem teed, seda rohkem jõuad

Raadiouudised

18:45

Päevakaja (02.09.2026 18:00:00)

16:05

Muudatused Tartu linnavalitsuses tõid kaasa muutused ka Tartu Turu tn rekonstrueerimises

16:00

TI-Hüppe juht: algklassidele sellisel kujul tehnoloogia kätteandmine ei oleks kuidagi õigustatud

15:50

Praegused juhid end kaitsevaldkonnas ilmnenud segaduses vastutavaks ei pea

15:45

Saksi-Anhalti valimistel on oodata AfD suurt edu

15:40

Riigikaitselise töökohustusega ametikohal võivad kriisi ajal tööülesanded muutuda

15:25

Raadiouudised (02.09.2026 15:00:00)

12:25

Raadiouudised (02.09.2026 12:00:00)

09:25

Raadiouudised (02.09.2026 09:00:00)

01.09

Pärnus läks esimesse klassi 610 last

Viimased teleuudised

anna oma hääl

järjejutt

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo