Madise presidendiks valimine tõi tema endisesse kooli suurt elevust

Annelinna väikeses põhikoolis Descartese koolis oli täna elevust omajagu. Endises Tartu 15. keskkoolis 1985. aastal õpinguid alustanud Ülle Madise endised õpetajad ja kooli asutamisest alates direktori ametit pidanud Jaan Reinson olid lootusrikkad, et president saab täna valitud. Ja saigi!

"Emotsioonid on kindlasti väga ülevad ja mitte ainult, et uus president on meie kooli vilistlane, vaid ka selle pärast, et me saame tõesti endale nüüd hea, tahaks arvata, et isegi väga hea presidendi ja väga hea meel on ka sellepärast, et riigikogu täitis oma põhiseaduslikku kohust ja valis presidendi riigikogus," ütles Reinson.

Koolijuhi sõnul ei osatud küll omal ajal Ülle Madisest kui presidendist mõelda, kuid tagantjärele analüüsides võib öelda, et eeldusi sellseks oli. 1993. aastal 12. klassi kuldmedaliga lõpetanud Ülle Madiset, endise nimega Antonit, mäletavad õpetajad püüdliku ja kohusetundliku õpilasena, puhta viielisena.

"Ta mõistis asju väga kiiresti, et talle ei olnud vaja mitmekordselt seletada, kuulas tähelepanelikult ja sai enamasti esimese korraga pihta, mida nõutakse, mida tahetakse ja üleüldse väga korrektne, väga korralik, ainult ülivõrdes, aga nii see on," lausus Reinson.

Ka tänaste õpilaste hulgas on neid, kes tunnevad uhkust, et järgmine president tuleb just nende koolist.

"See on uhke tunne. Meil ei ole võib-olla kõige suurem kool, kõige uhkem kool, aga siin on palju väga osavaid, andekaid ja häid õpilasi," sõnas Tartu Descartesi kooli õpilane Sven.

Kuigi tartlaste hulgas on neid, kes oleksid soovinud näha presidendi ametis kedagi teist ja valimistel rohkem kandidaate, on kolm noort tartlast asjade käiguga rahul.

"Kindlasti väga hea valik, töötab juba Eesti riigi heaks juba. Ma arvan, et ta on väga hea valik ja ta oli ainus kandidaat, nii et väga hea, et ta ära valiti ja ei pea rohkem pinget taluma. Loodame, et mingit käkki kokku ei keera ning teeb enda tööd, on vastutustundlik ja teeb meie riigi paremaks, et oleks hea," laususid Erik, Henri ja Aksel.