Rahuläbirääkijad Witkoff ja Kushner viibivad Venemaal Moskvas

USA presidendi Donald Trumpi saadikud Steve Witkoff ja Jared Kushner on visiidil Moskvas. Kavas on arutada Ukraina-vastase agressioonisõja lõpetamist. Trump hindab Venemaa ja Ukraina sõda isiksustevaheliseks probleemiks.

Witkoffi ja Kushneri võttis lennujaamas vastu Venemaa presidendi eriesindaja Kirill Dmitrijev, kes on olnud Vladimir Putini kõrval ka teiste samasuguste kohtumiste ajal.

Samuti mängis Dmitrijev olulist rolli USA naftasanktsioonide erandite läbirääkimistel. Viimastel nädalatel on Washington taas püüdnud Moskvaga suhelda. Augusti lõpus käis Venemaal USA Luure Keskagentuuri direktor John Ratcliffe. Pühapäeval peaksid Witkoff ja Kushner sõitma Kiievisse, kus nad ei ole varem käinud.

"Venemaal ja Ukrainal on isiksustevaheline probleem. Zelenski ja Putin tõesti vihkavad teineteist. Saatsin kohale Steve Witkoffi ja Jared Kushneri, kaks suurepärast

läbirääkijat. Saatsime nad sinna vaatama, kas suudame midagi ära teha. Ja on üsna

tõenäoline, et meil see õnnestub," lausus USA president Donald Trump.