Seim andis Läti valitsusele loa osta 30 miljoni euro eest Air Balticu võlakirju

Läti parlament kogunes neljapäeval erakorralisele istungile ja võttis vastu seaduse, mis lubab valitsusel osta 30 miljoni euro eest Air Balticu võlakirju.

Läti riigile kuulub juba 88 protsenti Air Balticu aktsiatest ning riik omab ka 50 miljoni euro väärtuses võlakirju.

Uus seadus annab Läti valitsusele võimaluse suunata Air Balticusse veel umbes 30 miljonit eurot, ostes lennufirma uusi võlakirju. Seaduse kiire menetlemine, eelnõu läbis ühe päevaga nii komisjoni kui ka kaks lugemist, näitab, et valitsus soovib lennufirmale kiiresti raha suunata, vahendas LSM.

Peaminister Andris Kulbergs tunnistas parlamendis, et tema isiklik põhimõte on, et riik ei peaks lennunduse äris osalema. Tema sõnul oleks kõige lihtsam lahendus olnud lennufirmale enam raha mitte anda ja lasta ettevõttel ise hakkama saada. Samas peab ta seda praeguses olukorras vastutustundetuks, sest tegemist on Läti majanduse jaoks olulise firmaga.

Kulbergsi sõnul tuleb lennufirmale anda viimane võimalus. "Olen aus, plaan B-d siin enam ei ole," ütles Kulbergs.