Saksamaa armeejuht ei näe Zapadi õppustes otsest ohtu

Saksamaa ei usu, et Venemaa võiks kahe nädala pärast Valgevenes algavate sõjaväeõppuste Zapad kattevarju all NATO territooriumi rünnata, ütles Saksamaa relvajõudude juhataja Carsten Breuer esmaspäeval.

"Meil pole mingeid märke selle kohta, et õppuse varjus tehtaks rünnakuks ettevalmistusi. Kuid me oleme valvel, mitte ainult Saksa väed, vaid kogu NATO," ütles Breuer Berliinis ajakirjanikele.

Venemaa lääneosas ja Valgevenes toimuvad regulaarsed õppused Zapad (Lääs) on tekitanud NATO liikmesriikidest naabermaades Poolas, Leedus, Lätis ja ka Eestis julgeolekumuresid.

Ukraina, kes saab Venemaa täiemahulise sissetungi vastu võitlemiseks sõjalist abi lääneriikidelt, on hoiatanud naaberriiki Valgevenet ühisõppuste ajal provokatsioone korraldamast.

"Vene vägede koondumine Ukraina piirile aastatel 2021–2022 toimus Venemaa ja Valgevene ühiste sõjaväeõppuste Zapad-2021 varjus. Me hoiatame Minskit hoolimatute provokatsioonide eest," teatas Ukraina välisministeerium augustis.

Valgevene diktaator Aleksandr Lukašenko on idee, et Minsk kasutab õppusi oma naabrite ründamiseks, tagasi lükanud, öeldes, et see on täielik jama.

Valgevene kaitseministri sõnul hõlmavad Zapad-2025 õppused tuumarelvade ja Venemaal toodetud keskmise ulatusega hüperhelikiirusega raketi Orešnik võimaliku kasutamise õppusi.

Breuer ütles, et Zapadi õppused kattuvad osaliselt Quadriga õppustega, mida Saksamaa praegu koos 13 teise lääneriigiga peab ja milles osaleb üle 8000 sõduri, 30 lennukit, 40 laeva Läänemerel ja umbes 1800 sõidukit.

Quadriga õppused on mõeldud vägede ja relvade paigutamise harjutamiseks mere, õhu ja maa kaudu Leetu, mis asub Valgevene ja Venemaa Kaliningradi oblasti vahel. Leedut ühendab NATO mandriosaga vaid kitsas maariba, mida tuntakse Suwalki koridorina.

"Me tahame heidutada, me ei taha eskaleerumist. Me treenime ainult kaitseks... Moskva kasutab Zapadi muu hulgas ebakindluse õhutamiseks," ütles Breuer, viidates õppustele, mida Venemaa korraldab iga nelja aasta tagant.

"Me eeldame, et Venemaa poolel on Valgevenes 13 000 sõdurit ja veel 30 000 sõdurit treenib Venemaal."

Igasuguse konflikti korral Venemaaga toimiks Saksamaa peatuspaiga ja logistikakeskusena, mis tähendab, et ta peaks võõrustama enam kui 100 000 NATO sõdurit, kes eeldatavasti läbivad riiki teel NATO idatiivale, ning kaitsma baase ja sadamaid, nagu Bremerhaven ja Rostock. Läänemerel keskenduvad Quadriga õppused Saksamaa Rostocki sadama (mis on ka riigi mereväe juhtkonna baas) ja Leedu Klaipeda sadama vahelisele alale, ütles mereväeülem Jan Christian Kaacki.