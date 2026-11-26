Perearstide puudus süveneb üle Eesti, sest üha rohkem arste jõuab pensioniikka ja noori ei tule piisavalt peale. Perearsti lahkumisel võidakse patsiendid jagada teiste nimistute vahel ning ravi saamiseks peab mõni patsient sõitma kodust kümnete kilomeetrite kaugusele.

Üks koht, kus nii läks, on Saarde vallas asuva Kilingi-Nõmme. 1. detsembrist läheb sealne perearst pensionile ning tema patsiendid jagati kolme perearsti vahel laiali. Vaid üks neist asub Kilingi-Nõmmel, teine Häädemeestel ja kolmas Abja-Paluojal. Häädemeeste asub Kilingi-Nõmmest enam kui 30 kilomeetri kaugusel ning Abja-Paluoja enam kui 20 kilomeetri kaugusel.

Saarde valla vallavanem Urmas Aava nentis, et nüüd on inimesed valiku ees: kas leppida kaugel asuvate perearstidega või valida omale teine perearst. Ta lisas, et kuna kohapealsel perearstil on nimistu täis, tuleb valida mõni Pärnu oma, mis võib samuti kodust kaugeks osutuda.

Tervisekassa perearstiabi teenuse juht Ceilis Keermann rääkis, et Eestis on süvenev perearstide puudus, kuna paljud neist on lähenemas pensionieale. "Eriti tugevalt puudutab see maapiirkondi," nentis Keermann.

Kokku on riigis praegu 783 perearsti nimistut, kuid asendusnimistutes on 106 323 inimest. Püsiva perearstita nimistuid on igas maakonnas peale Tartu maakonna. Kõige suurem mure arstide puudusega on Lääne-Virumaal, Läänemaal, Viljandimaal, Võrumaal, Valgamaal ning Kesk-Eestis Järvamaal.

Perearstide keskmine vanus on 62 aastat ja enim on pensioniealisi perearste Ida-Virumaal. Keermann nentis, et osades maakondades on juba praegu nimistuomanike või nende asendajate seas pensioniealised arstid. Nii on näiteks Lääne- ja Ida-Virumaal, Läänemaal, Pärnumaal, Valgamaal ja Võrumaal 65-aastaste ja vanemate osakaal 42 kuni 50 protsenti.

Viie aasta jooksul vajavad asendamist ligi pooled perearstid

Üle 65-aastaseid nimistuomanikke oli tänavu veebruaris üle Eesti enam kui 250. Keskmiselt loobub perearst oma erialasest tööst 71-aastaselt. "Eeldusel, et see vanus püsib muutumatuna, vajavad viie aasta jooksul asendamist ligi pooled praegu praktiseerivatest perearstidest," sõnas Keermann.

Ta nentis, et noori perearste pole piisavalt peale tulemas, kuigi peremeditsiini residentuuri kohti on juurde loodud. Tänavu asus seda eriala õppima 46 arstitudengit, mis on rohkem kui varasematel aastatel.

Kui perearst nimistust vanuse tõttu või muul põhjusel loobub, on tervisekassa esimene valik korraldada nimistule konkurss uue perearsti leidmiseks. Kui konkurss luhtub, on võimalik anda nimistu ajutisse asendusse või jagada patsiendid laiali teiste läheduses olevate nimistute või tervisekeskuste peale.

Saarde vallavanem Aava rääkis, et tervisekassa korraldas Kilingi-Nõmme arstiabi nii, et ei pidanud omavalitsusega nõu, kuidas inimesed arsti juurde saavad. Keermann nentis, et valla soov olla lahenduse leidmisse kaasatud on arusaadav. "Oleme alati valmis kohalike omavalitsustega koostööd tegema ja nende ettepanekuid arutama," lisas ta.

Piirkonda ei õnnestunud leida uut perearsti

Samas nentis Keermann, et tervisekassa vastutab perearstinimistute korraldamise eest ning lõpliku otsuse tegemisel tuleb arvestada nii olemasolevate arstide valmisolekut, nimistute koormust kui ka perearstiabi jätkusuutlikkust pikemas vaates. "Antud juhul ei olnud küsimus ainult koostöös, vaid selles, et piirkonda ei õnnestunud leida uut perearsti ega ajutist teenuseosutajat," selgitas ta. Seetõttu tuli valida olemasolevate võimaluste vahel lahendus, mis tagab inimestele perearstiabi.

Transpordi eest arsti juurde vastutab aga patsient ise. Seda ei pea nende eest korraldama omavalitsus ega tervisekassa. Pöördumisi pole Aava sõnul vald veel selle kohta saanud, et keegi arsti juurde ei pääse, kuid ta nentis, et olukord on inimeste jaoks keeruline.

Ta rääkis, et esialgse kokkuleppe järgi oleksid saanud patsiendid omale kodu lähedale uue perearsti, kuid kaks nädalat enne otsust loobus arst sellest. Ka tervisekassa jaoks ei olnud patsientide jagamine selliselt esimene ja eelistatud lahendus, nentis Keermann. Ta lisas, et enne otsuse tegemist otsis tervisekassa nii püsivat perearsti kui ka ajutist teenuseosutajat, kuid see ei õnnestunud.

"Otsust ei saanud teha ainult vahemaade põhjal, vaid arvestada tuli ka nimistute valmisolekut ja võimekust patsiente vastu võtta ning perearstiabi jätkusuutlikkust piirkonnas," sõnas Keermann.

Ta lisas, et tervisekassa on teadlik, et osa inimeste jaoks tähendab uus perearst pikemat sõiduteed. Samas oli tegemist lahendusega, mis võimaldas tagada perearstiabi olukorras, kus piirkonda ei õnnestunud leida uut arsti ega ajutist teenuseosutajat.

Perearst, kes oli algselt kavandatud patsiendid üle võtma, osaleb kaugarsti konsultatsioonide katseprojektis. Just seda meedet katsetab tervisekassa, et lahendada probleem, kus perearstiabi tagamine on teatud piirkondades pikka aega keeruline.

Tervisekassa katsetab kaugvastuvõttu

"Üks perearst võtab inimesi vastu kohapeal ja teine, nimistute juures töötav arst, lahendab kergemate tervisemuredega patsientide pöördumised kaugvastuvõtu teel," selgitas Keermann. Lisaks on meeskonnas pereõed ning kliiniline assistent.

Teine mudel, mida tervisekassa katsetab, on see, et perearstiabi pakutakse ühtse meeskonnana mitmele nimistule. Meeskonda kuuluvad lisaks perearstile ka üldarstid, pereõed, kliiniline assistent.

Pilootprojektide eesmärk on selgitada välja, kas mõni neist mudelitest on kasutatav ka üle-eestiliselt või mõnes muus piirkonnas. "Käimasolevate pilootprojektide lõppjäreldusteni jõuame 2028. aasta lõpus," nentis Keermann.

Praegu on riigikogu menetluses ka tervishoiuteenuste korraldamise seaduse eelnõu, millega saab määrata kriisi- ja riskipiirkonna staatuse kohtadele Eestis, mis on perearstiabis keerulisemas olukorras. See omakorda tekitab võimaluse anda piirkonnale vajalikku paindlikkust või erilahendusi, et perearstiabi püsiks kättesaadav.