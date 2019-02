Tööturul aktiivsete inimeste keskmine arv oli eelmisel aastal 702 400, mis kasvas 2017. aastaga võrreldes 3600 võrra. 2018. aastal oli hõivatuid 664 700, mis on 6100 võrra rohkem kui varasemal aastal. Töötute aastakeskmine arv oli 37 700, mis on 2600 võrra väiksem kui aasta varem.

Töötus vähenes kõikides vanuserühmades. Parimas tööeas ehk 25–49-aastaste töötuse määr oli 4,5 protsenti ning vanemaealistel ehk 50–74-aastastel 5,2 protsenti.

"Eesti 2020" konkurentsikava üks eesmärk on noorte (15–24-aastased) töötuse määra vähendamine kümne protsendini. 2018. aastal eesmärki veel ei täidetud, kuid noorte töötuse määr langes 2017. aastaga võrreldes ning oli 11,8 protsenti. Euroopa Liidu keskmine töötuse määr püsis 2018. aasta I–III kvartalis seitsme protsendi piires, mis näitab, et Eesti kuulub pigem madalama tööpuudusega riikide hulka.

2018. aastal oli pikaajalisi töötuid (tööd otsinud 12 kuud või rohkem) 9400, mis on viimase 20 aasta väikseim. Viimati oli pikaajaliste töötute arv rekordiliselt madalal 2008. aastal. Võrreldes 2017. aastaga vähenes mullu pikaajaliste töötute arv 4100 võrra. Pikaajalisi töötuid loetakse suurima vaesusriskiga töötuteks. Seda seetõttu, et pikaajaline tööturult eemalolek võib mõjutada inimese tööoskusi ja harjumust tööd teha.

Endiselt väheneb ka tööturul mitteaktiivsete arv. 2018. aastal oli tööturul mitteaktiivseid 274 300. Peamised mitteaktiivsuse põhjused olid pensioniiga (88 400), õpingud (65 000), haigus või vigastus (59 800) ning rasedus-, sünnitus- või lapsehoolduspuhkus (26 000). Mitteaktiivsete arvu vähenemist mõjutab töövõimereform, aga ka pensioniealiste kasvav aktiivsus tööturul.

Populaarsemaks on statistika järgi muutunud osaajaga töötamine. Viimastel aastatel on osaajaga töötajate arv pidevalt kasvanud. Rekordilise taseme saavutas see 2018. aastal, kui osaajaga töötajaid oli 82 000, mida on 10 900 võrra rohkem kui aasta varem. Osaajaga töötavad enim naised (54 700), osaajaga tööd tegevaid mehi oli 27 300.

Eelmise aasta viimases kvartalis oli tööjõus osalemise määr 72,3 protsenti ja tööhõive määr 69,1 protsenti, võrreldes 2017. aasta sama kvartaliga on näitajad tõusnud. Töötuse määr oli 2018. aasta neljandas kvartalis 4,4 protsenti. Sellest madalam oli töötuse määr viimati üle kümne aasta tagasi, 2008. aasta teises kvartalis (4 protsenti).

Töötuse määr on töötute osatähtsus tööjõus (hõivatute ja töötute summa). Tööhõive määr on tööga hõivatute osatähtsus 15–74-aastases rahvastikus. Tööjõus osalemise määr on tööjõu osatähtsus 15–74-aastases rahvastikus. Hinnangud põhinevad tööjõu-uuringu andmetel.