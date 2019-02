Barr sai senati hääletusel 54 poolt- ja 45 vastuhäält.

Barr töötas justiitsministrina aastatel 1991-1993 vabariiklasest presidendi George H.W. Bushi valitsuses ja ta on olnud suurfirmade advokaat.

Eelmise justiitsministri Jeff Sessionsi vallandas Trump novembris ja sestsaadik on justiitsministri kohusetäitjana töötanud senine asejustiitsminister Matthew Whitaker.

Justiitsministriks saades hakkab Barr vastutama eriprokurör Robert Muelleri juurdluse eest Venemaa sekkumise suhtes 2016. aasta presidendivalimistesse.

Barr toetas 2017. aasta mais Trumpi otsust vallandada Föderaalse Juurdlusbüroo (FBI) direktor James Comey. Tegemist on keskse teemaga eriprokurör Robert Muelleri juurdluse selles osas, mis puudutab võimalikku õigusemõistmise takistamist presidendi poolt.

Samuti toetas Barr Trumpi üleskutseid alustada juurdlust 2016. aasta demokraatide presidendikandidaadi Hillary Clintoni suhtes.

Mueller uurib Trumpi kampaaniameeskonna võimalikku kokkumängu Venemaaga ja õigusemõistmise takistamist. Trump on korduvalt nõudnud selle lõpetamist ja väitnud, et Mueller on mehitanud oma meeskonna demokraatide ja nende pooldajatega.

Barr on väitnud, et Muelleri meeskond on liiga demokraatide poole kaldu, kuna mitmed sinna kuuluvad prokurörid on parteile annetusi teinud.

Jaanuaris senati õiguskomitee ees toimunud kuulamisel ütles Barr, et ta kaitseb eriprokurör Muelleri juurdlust poliitilise survestamise eest ja laseb selle lõpuni viia. Samuti tunnistas ta, et ei pea Muelleri juurdlust "nõiajahiks" nagu seda on nimetanud president Trump.

Sessions šokeeris Trumpi 2017. aasta 2. märtsil teadaandega, et ta taandab ennast järelevalverollist Venemaa juurdluse üle, põhjendades seda asjaoluga, et oli ise Trumpi valimiskampaania liige ning oli kohtunud Venemaa esindajatega.