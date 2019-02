USA asepresident Mike Pence edastas esmaspäeval Colombias Venezuela opositsioonijuhile Juan Guaidóle sõnumi president Donald Trumpilt, öeldes talle, et Ühendriigid on 100 protsenti tema taga.

Pence ja Guaidó kohtusid Colombia pealinnas Bogotás Lima Grupi kohtumisel ühisstrateegia arutamiseks Venezuela presidendi Nicolás Maduro võimult lahkuma sundimiseks.

"Trump saatis mu siia, et seista sinu ja meie Venezuela sõprade ja liitlaste kõrval," lausus Ühendriikide asepresident Venezuela rahvusassamblee spiikrile.

USA kuulub umbes 50 riigi sekka, kes on tunnustanud Guaidód Venezuela ajutise presidendina pärast seda, kui ta 23. jaanuaril ennast Lõuna-Ameerika legitiimseks liidriks kuulutas.

"Me loodame rahumeelsele üleminekule demokraatiale, kuid president Trump on öelnud selgelt: kõik valikuvõimalused on laual," edastas Pence pärast kohtumist Guaidóga ajakirjanikega rääkides ähvarduse Venezuela valitsusele.

Asepresident teatas ka, et USA eraldab veel 56 miljonit dollarit Venezuela naaberriikidele rändetulvaga toimetulemiseks. ÜRO andmeil on alates 2015. aastast Venezuelast põgenenud 2,7 miljonit inimest.

Praeguseks on Ühendriigid eraldanud Venezuela naaberriikidele abina 139 miljonit dollarit, ütles Pence, kelle sõnul on USA sõjavägi saatnud viie sõjaväe transpordilennukiga Colombiasse ja Brasiiliasse 400 tonni toitu ja ravimeid.

Rohemäe: meedia hinnangul võib USA bluff panna Maduro toetajad kahtlema

Viimastel päevadel on USA esindajad korduvalt rõhutanud, et Venezuelas kaalutakse kõiki võimalusi, mis tähendab ka sõjalist sekkumist.

ERR-i Washingtoni korrespondent Maria-Ann Rohemäe ütles "Välisilmale", et USA meedia hinnangul on praegu kõige targem USA-l bluffida, et nad kavatsevad sõjaliselt sekkuda, sest see võib panna Venezuela liidrid kahtlema oma toetuses Madurole.

"Venezuela olukord on selles mõttes väga keeruline, et Venezuela sõjavägi allub presidendile, aga samas presidendil endal ei ole paljudes piirkondades palju võimu. Ja seal vallatsevad erinevad kriminaalsed grupeeringud. Millest räägitakse ,on see, et kui USA peaks sõjaliselt sekkuma, siis läheks nad loomulikult kõigepealt Venezuela sõjaväe kallale, mis tähendaks aga seda, et lõpuks, kui Maduro on võimult kõrvaldatud, siis ei ole kedagi, kes võitleks nende kriminaalsete grupeeringutega. Ja on öeldud, et Venezuelast võib saada Kariibi Liibüa, mida keegi ei taha," rääkis Rohemäe.

Venezuela opositsioonijuht: Maduro režiim on oht mandri stabiilsusele

Venezuela opositsioonijuht Juan Guaidó hoiatas esmaspäeval teisi riike president Nicolás Madurole vaba voli andmise eest.

"Tähtis on taastada demokraatia Venezuelas, sest need, kes täna võimu usurpeerivad, kujutavad ohtu mandri stabiilsusele," lausus Guaidó Colombia pealinnas Bogotás Lima Grupi kohtumisel.

"Võimu usurpeerimisest mööda vaatamine muutub ohtlikuks tervele Ameerikale," hoiatas Venezuela rahvusassamblee spiiker.

Colombia president Iván Duque kutsus Lima Grupi liikmeid looma Maduro ümber "senisest võimsama ja tõhusama" ringi.

Guaidó ja USA asepresidendi Mike Pence´iga kohtunud Duque ütles, et surve suurendamine Venezuela võimudele hõlbustaks "selle ülemineku esilekutsumist, mida venezuela rahvas nõuab".

USA kehtestas neljale Venezuela kubernerile sanktsioonid

USA kehtestas esmaspäeval sanktsioonid neljale president Nicolás Maduro liitlasest Venezuela kubernerile selle eest, et nad takistasid koos keskvalitsusega humanitaarabi riiki toimetamist.

Ühendriikide rahandusministeerium arestib sanktsioonide alusel nelja kuberneri USA jurisdiktsiooni all asuvad varad ja keelab kõigil riiki finantssüsteemi kasutajatel nendega äri ajada.

Nelja sanktsioonidega karistatud kuberneri seas on Zulia osariigi kuberner Omar José Prieto Fernández, kelle osariigis asub suurem osa Venezuela naftatööstusest, ja Jorge Luis García Carneiro, kes juhib pealinna Caracasega piirnevat Vargase osariiki, kus asub riigi suurim lennujaam.

"Ebaseadusliku Maduro režiimi katsed blokeerida venezuela rahvale mõeldud rahvusvahelist abi on häbiväärsed," ütles USA rahandusminister Steven Mnuchin avalduses.

"Rahandusministeerium võtab sihikule neli president Maduro liitlasest kuberneri hädavajaliku humanitaarabi takistamise ja venezuela rahva kannatuste pikendamise tõttu," sõnas ta.

Venezuela julgeolekujõud tulistasid laupäeval humanitaarabi riiki toimetamist nõudnud meeleavaldajaid, surma sai vähemalt neli ja haavata üle 300 inimese.

Venezuela võimude sõnul ei pääsenud laupäeval riiki ükski humanitaarabiveok, millega opositsioon ja selle välismaa toetajad tahtsid riigis vältavat humanitaarkriisi leevendada.

Samas deserteerus laupäeval naaberriikidesse Brasiiliasse ja Colombiasse 156 Venezuela julgeolekujõudude liiget.

Rahandusministri sõnul toetavad Ühendriigid täielikult Venezuela opositsioonijuhti Juan Guaidód ja tema jõupingutusi "tegeleda endeemilise korruptsiooni, inimõigusrikkumiste ja vägivaldsete repressioonidega, millest on saanud mittelegitiimse Maduro režiimi iseloomulikud tunnused".

USA on kehtestanud Venezuelale sanktsioone varemgi, võttes sihikule Maduro valitsuse ametnikke ja riikliku naftafirma PDVSA.