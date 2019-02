India ja Pakistani vahel pole pärast kolmapäeval toimunud kokkupõrkeid sõjalennukitega suuremaid sõjalisi intsidente aset leidnud. Samas on tuumarelva omavad vaenupooled teineteise territooriumi raskerelvadest tulistanud ning olukord on jätkuvalt väga pingeline.

Meedia teatel toimus vastastikune suurtükkidest tulistamine neljapäeva hommikul ning see kestis umbes tund aega. Kumbki osapool pole inimkaotustest sellega seoses teada andnud, vahendasid Yle, Reuters ja BBC.

Kolmapäeval toimunud vastasseisu kohta on India ja Pakistan esitanud erinevaid väiteid.

Pakistani kinnitusel lasid nad alla kaks India sõjalennukit ning võtsid ühe lennuki piloodi vangi. India väidet, et alla lasti ka üks Pakistani F-16, on Islamabad eitanud.

India on tunnistanud ühe hävituslennuki MiG-21 kaotust ning on avaldanud nördimust selle üle, et Pakistan on meedias näidanud videot vangi langenud ja haavatud India piloodist.

Ajalehe Guardian andmetel on praegu nii Pakistanis kui ka Indias märke sellest, et kaks riiki valmistuvad pikemaks konfliktiks.

Pakistani põhjapoolses Khyber Pakhtunkhwa provintsis on tühistatud politseinike ja meditsiinitöötajate puhkused ning inimesed ostavad kokku esmatarbekaupu.

India Jammu ja Kashmiri osariigis Srinagari linnas on relvajõudude peakorter pimendatud ning linna kohal lennanud hävituslennukid. Linna suurima haigla katusele on võimaliku pommitamise vältimiseks joonistatud suur punane rist.

Kohaliku meedia, sealhulgas Times of India, andmetel on India õhuväele antud korraldus varuda rohkelt lennukikütust.

Pakistan on oma õhuruumi juba teist päeva järjest tsiviillendudele sulgenud, lennuliiklust on märkimisväärselt piiratud ka Indias. Samuti ei sõida Pakistani Lahore ja India Delhi vaheline rong Samjhauta Express.

Välisriigid - näiteks Suurbritannia, USA, Hiina - on kutsunud Indiat ja pakistani üles vaoshoitusele ja pingete leevendamisele.

Dialoogi alustamiseks on näidanud huvi üles ka Pakistani peaminister Imran Khan. India pole sellele veel ametlikult vastanud.

Guardianiga rääkinud India eruohvitser ja poliitikaanalüütik Arun Sahgal prognoosis, et konflikt on juba vaibumas.

"Kolmapäeva sündmused näitavad, et Pakistani vajadus (teisipäevastele sündmustele - Toim.) vastata on rahuldatud. Mõlemad riigid on kaotanud lennuki, seega mingi tasakaal on saavutatud. Poliitilises mõttes on India peaminister [Narendra Modi] saanud näidata, et on otsusekindel juht. Rohkem eriti midagi saavutada ei ole," selgitas ta.

Pakistani peaminister: India piloot vabastatakse

Pakistani peaminister Imran Khan teatas hiljem, et India piloot vabastatakse reedel "hea tahte žestina", vahendas BBC.

Pakistani välisminister Shah Mahmood Qureshi oli juba varem öelnud, et Islamabad on valmis vangi võetud India piloodi tagasi andma, kui see peaks aitama kaasa kriisi leevendamisele.

Ta lisas, et peagi peaks saabuma Saudi Araabia välisminister, kellel on septsiaalne sõnum kroonprints Mohammed bin Salmanilt, kes külastas sel kuul nii Pakistani kui ka Indiat.

India jätab väed kõrgendatud valmidusse

India väed jäävad kõrgendatud valmidusse, hoolimata Pakistani lubadusest vabastada kolmapäeval alla tulistatud lennuki piloot, ütlesid India sõjaväejuhid neljapäeval.

Õhujõudude, armee ja laevastiku kindralid kordasid väidet, et India tulistas pärast kolmapäevast rünnakut Kashmiri India poole sõjaväerajatistele Pakistaniga tekkinud õhulahingus alla hävitaja F-16.

"Oleme täielikult ette valmistatud ja kõrgendatud valmisolekus vastama igale Pakistani provokatsioonile," ütles armee kindralmajor Surendra Singh Mahal.

Õhutõrjerelvad on Kashmiri kontrolljoonel Pakistaniga lahinguvalmis, lisas ta. Viimastel päevadel on pingete eskaleerudes mõlemalt poolelt üle kontrolljoone tulistatud.

Sõjaväelased näitasid ka raketitükke, mis nende sõnul tõestavat Pakistani F-16 allatulistamist India õhuruumis.

Pakistan eitab hävitaja kaotamist.

Taust

India teatas teisipäeval õhurünnaku korraldamisest islamistide laagrile Pakistanis. India teatel tegid islamistid ettevalmistusi enesetapurünnakuteks India linnades ning väidetavalt tapeti "väga suur arv" Jaish-e-Mohammad (JeM) võitlejaid.

Pakistani ametnikud on kinnitanud, et India sõjalennukid heitsid pomme riigi loodeosas Balakotis, kuid lükkasid tagasi väited, et õhulöögis oli ohvreid või purustusi.

Teisipäevased õhurünnakud olid jätkuks 14. veebruaril India kontrollitud Kashmiris Pulwama linnas toimunud enesetapurünnakule, milles hukkus rohkem kui 40 India julgeolekujõudude liiget. Tegemist oli ohvriterohkeima rünnakuga India vägede vastu viimastel aastakümnetel.

Rünnaku eest võttis vastutuse Pakistanis baseeruv rühmitus JeM. India süüdistab Pakistani nii seotuses rünnakuga kui ka laiemalt selles, et viimane pakub varjupaika India vastu võitlevatele mässulistele.

Pakistan on süüdistused tagasi lükanud ning riigi president Arif Alvi süüdistab omakorda Indiat ohtlikus "hüsteeriaõhutamises".

Teisipäevane juhtum oli esimene kord pärast viimase sõja lõppu 1971. aastal, kui üle India-Kashmiri ja Pakistani-Kashmiri vahelise kontrolljoone sooritati õhurünnak.

Pakistan ja India vaidlevad Kashmiri kuuluvuse üle juba aastakümneid. Tänased piirid on suuresti paika pannud 1947. aastal peetud sõjaga India ja Pakistani vahel, kuid kumbki riik peab teisele kuuluvaid alasid enda omaks.