Pakistan sulges oma õhuruumi veebruarikuus pärast seda, kui India korraldas õhurünnaku väidetavale terroristide treeninglaagrile Pakistani territooriumil, vahendas BBC.

Rünnak Balakotis oli vastuseks enesetapurünnakule India Kashmiris, kus hukkus üle 40 India sõjaväelase ning mille eest võttis vastutuse Pakistanis tegutsev mässuliste rühmitus. Pakistan omakorda vastas sellele India hävituslennuki allatulistamisega.

Pakistan keelas vastasseisu tulemusel lennud läbi oma õhuruumi. Rahvusvahelised lennufirmad pidid suunama oma lennud ümber Pakistani ning see läks neile maksma kümneid miljoneid dollareid.

India riiklikku lennufirmat Air India ja teisi India lennufirmasid tabas Pakistani õhuruumi sulgemine kõige raskemalt. India lennundusminister Hardeep Singh Puri ütles hiljuti parlamendile, et lennufirmad kaotasid kokku ligi 80 miljonit dollarit.

Märtsis avas Pakistan oma õhuruumi osaliselt, kuid mitte lendudele Indiasse ja sealt välja.

Teisipäeval kinnitas Pakistani tsiviillennundusamet, et nüüd on olukord jälle endine. India lennundusministeerium teatas, et kummaski riigis ei ole enam õhuruumipiiranguid.

