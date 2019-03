Bürokraatia ime: Kuressaarel on kiire mäest lahti saamisega, enne kui see uuesti prügiks muutub

Ehkki mägedeks loetakse kõrgemaid kui 200-meetriseid künkaid, on Kuressaare enam kui paarikümne meetrine küngas kujunenud siiski linna kõrgeimaks mäeks.

Selle mäe ajalugu ei saa lugeda miljonitesse aastatesse, vaid see tekkis pärast seda, kui Kuressaares tehti 11 aastat tagasi ulatuslikke kanalisatsioonitöid ja veeti linnast võetud pinnas ühte kohta kokku.

Plaan oli seda kasutada prügimäe konserveerimisel, aga seal läksid asjad plaanitust teistmoodi ja see mägi on ikka alles. Juriidiliselt oli see Kuressaare linnast välja kaevatud pinnas vahepeal jäätmeks muutunud, nüüd on aga paberites seadustatud see tagasi pinnaseks.

"Nüüd, antud hetkel on ta pinnas ja me saame teda vabalt vedada," ütles Saaremaa valla majandus- ja haldusosakonna juhataja Mikk Tuisk "Aktuaalsele kaamerale". Pinnas tuleb aga ära vedada kiiresti, sest: "Kui ta piisavalt kaua siin ühe kohapeal seisab, siis muutub ta jälle prügiks - paberite järgi," põhjendas Tuisk.

"Kuna ta on ehitise alt tulnud pinnas, siis jäätmeseaduse kohaselt on ta jääde. See mägi, see pinnase hunnik peab olema siit mingil ajal likvideeritud," selgitas kiirustamise põhjust ka keskkonnainspektsiooni juhtivinspektor Anneli Vahter.

20 meetri kõrguses mäes on kokku umbes tuhat autokoormat täitematerjali. Kui vald peaks seda ise kuhugi mujale vedama hakkama, läheks see maksma üle 100 000 euro. Sellit kulutust vald aga teha ei taha ja mingit muud atraktiivset otstarvet sportlastele või turistidele pole samuti suudetud sellele olemasoleval kohal leida. Seepärast tahabki Saaremaa vald oma mäest lahti saada, ja on valmis seda soovijale tasuta ära andma.

"Kes soovib, võtku vallaga ühendust! Aga transport enda poolt ja andku minna!" ütles Tuisk.

Mikk Tuisu kinnitusel näitavad analüüsid, et tegemist on puhta ja reostamata pinnasega, mis aga seaduse silmis muutuks peagi iseenesest jälle jäätmeks.