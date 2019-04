Koalitsiooni moodustavaid Keskerakonda, Eesti Konservatiivset Rahvaerakonda (EKRE) ja Isamaad toetab kokku 47,9 protsenti küsitletutest, mida on rohkem kui uues riigikogu koosseisus opostsiooni jäävaid Reformierakonda ja sotsiaaldemokraate.

Kolme koalitsiooni moodustava erakonna toetus on viimase nelja nädala küsitluste koondtulemusena kokku 47,9 protsenti, opositsiooni jäävatel erakondadel 42,2 protsenti ning riigikogust välja jäänud erakondi eelistab 10 protsenti vastanutest, selgus MTÜ Ühiskonnauuringute instituut tellimusel uuringufirma Norstat Eesti AS korraldatud küsitlusest.

Reformierakond jätkab ülekaalukalt kõige populaarsema erakonnana ning nende poolt annaks praegu oma hääle 33 protsenti valimisõiguslikest kodanikest. Keskerakonna poolt hääletaks 20,6 protsenti ning EKRE poolt 17,9 protsenti. Isamaad toetab 9,4 protsenti ning Sotsiaaldemokraatlikku Erakonda 9,2 protsenti. Eesti 200 toetus on jäänud püsima valimiskünnisest üleval pool ning nende poolt annaks oma hääle 5,8 protsenti valimisõiguslikest kodanikest. Roheliste toetus oli 2,3 protsenti, teistel erakondadel alla ühe protsendi.

Seega langes veidi enam kui neljandik küsitlusperioodist aega, kui Keskerakonna, EKRE ja Isamaa vahel moodustatava võimuliidu leping oli juba avalikustatud. Viimaste tulemuste võrdlus eelmisel nädalal avaldatud reitingutega märkimisväärseid muutusi erakondade toetusprotsentides aga ei näita, teatas Ühiskonnauuringute instituut.

Eelmisel neljanädalalsel perioodil oli Reformierakonna toetus 33,4 protsenti, Keskerakonnal 20,8 protsenti, EKRE-l 16,5 protsenti, Isamaal 10 protsenti, sotsiaaldemokraatidel 9,1 protsenti, Eesti 200-l 6 protsenti, ja rohelistel 2,1 protsenti.

Sotsiaal-demograafiliste gruppide lõikes paistab silma, et vene rahvusest inimeste toetus Keskerakonnale on vähehaaval langenud ning Reformierakonnale tõusnud. Sellest hoolimata on vene rahvusest vastajate seas Keskerakond ülekaalukalt kõige populaarsem partei. Venekeelsetest valijatest 62 protsenti (nädal varem 67 protsenti ) annaks oma hääle Keskerakonnale, 13 protsenti Reformierakonnale (nädal varem 11 protsenti ), 12 protsenti Sotsiaaldemokraatlikule Erakonnale ning 7 protsenti Eesti 200-le. Kusjuures vahetult valimistele eelnenud koondtulemused näitasid venekeelsete vastajate seas Keskerakonnale 72 protsenti ning Reformierakonnale 4 protsenti toetust.

MTÜ Ühiskonnauuringute instituut ja uuringufirma Norstat Eesti AS koostöös küsitletakse iga nädal inimeste erakondlikku eelistust. Kolmapäeval avalikustatud andmed peegeldavad viimase nelja nädala koondtulemust ehk perioodil 18. märts kuni 15. aprill läbi viidud neli küsitluste tulemusi. Uuringute raames raames küsitleti kokku 4014 18-aastast ja vanemat Eesti kodanikku, statistiline viga on +/- 1,55%. Sellisel kujul erakondade toetusprotsentide arvutamine tasandab üksikutes küsitlustes esinevad kõikumised, mis tulevad nii suuremast statistilisest veast kui lühiajalise mõjuga sündmustest. 4000. Nelja nädala koondtulemuste presenteerimine andis kõikide valimiseelsete küsitluste seas kõige täpsema tulemuse, erinedes tegelikest valmistulemustest maksimaalselt vaid 0,9 protsenti.

Valimi võimalikult esindusliku jagunemise eesmärgil teostati küsitlused kombineeritud meetodil – telefoniküsitluses ning veebiküsitluses. Valimi andmed on tulemuste esinduslikkuse tagamiseks kaalutud vastavaks valimisõiguslike kodanike proportsionaalsele jaotusele peamiste sotsiaaldemograafiliste tunnuste alusel.