EKRE toetus oli aprillis 15,4 protsenti ehk võrreldes märtsi teise poolega on see erakond kaotanud populaarsuses ligi kolm protsendipunkti.

Postimehe ja BNS-i tellitud Kantar Emori uuringu andmeil toetab Reformierakonda aprilli keskpaiga seisuga 32,3 protsenti valijatest, samas kui Keskerakonna toetus on 17 protsenti. Võrreldes märtsiga need numbrid oluliselt ei muutunud.

"Suuri muutusi võrreldes märtsi teise poolega ei ole. Kindel liider on Reformierakond, kelle reiting on peaaegu kaks korda kõrgem kui teisel kohal oleval Keskerakonnal. Mõnevõrra on vähenenud EKRE toetus, kellel nüüd olles koalitsioonis lähima konkurendi Isamaaga on ka oluliselt raskem eristuda," märkis Kantar Emori uuringujuht Aivar Voog.

Neljas on selle uuringu andmeil 11,4 protsendiga Sotsiaaldemokraatlik Erakond (SDE). Viiendaks on kerkinud Eesti 200, keda Kantar Emori andmetel toetab 10,3 protsenti valijatest. Isamaa on seega kukkunud kuuendale kohale, omades aprilli keskpaiga seisuga 8,5 protsendi valijate toetust.

Kokku küsites Kantar Emor 10.-21. aprillil veebi teel 1211 valimisealist kodanikku vanuses 18-84 aastat