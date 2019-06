Keskerakonna ja EKRE toetus võrdsustus

Keskerakond on riigikogu valimiste järel kaotanud toetajaid venekeelsete ja vanemaealiste valijate seas ning erakonna toetus võrdsustus juunis EKRE-ga, selgus ERR-i tellitud Turu-uuringute AS-i küsitlusest.

Kõige populaarsem partei on endiselt Reformierakond. Pärast edukaid Euroopa Parlamendi valimisi tõusis Reformierakonna toetus juunis 32 protsendile. Maikuus oli suurimal opositsiooniparteil toetajaid 26 protsenti.

Keskerakonna toetus langes kuu varasemaga võrreldes kolme protsendipunkti võrra ja oli juunikuu küsitluses 19 protsenti. Sellega on Keskerakonna toetus sisuliselt võrdsustunud EKRE-ga, keda toetas 18 protsenti.

Ent kui EKRE toetus on säilinud märtsis toimunud riigikogu valimistega samal tasemel, siis Keskerakond on oma valijaid valimiste järgsel perioodil tublisti kaotanud. Veel suurem on olnud kukkumine aasta algusest - jaanuaris oli Keskerakonna toetus Turu-uuringute küsitluses 33 protsenti.

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna toetus juunis oli 11 protsenti. Sotside reiting on kuuga kasvanud küll vaid ühe protsendipunkti võrra, mis jääb veamarginaali sisse. Kuid tänu Isamaa kahanenud toetusele on sotsid tõusnud neid kahe protsendipunktiga edestama. Isamaa toetus oli juunis üheksa protsenti.

Parlamendiväliste erakondade populaarsus on sama suur, kui see oli ka riigikogu valimistel: Eesti 200 poolt hääletaks neli protsenti, Eestimaa Roheliste, Elurikkuse Erakonna ja Vabaerakonna poolt üks protsent valijaist.

Kolme valitsuspartei kogutoetus oli 46 protsenti ning kahel opositsiooniparteil 43 protsenti. See on väikseim vahe alates valimistest.

EKRE-t toetavad rohkem mehed, sotse naised

Keskerakond on võrreldes riigikogu valimistele eelnenud küsitlustega kaotanud valijaid mitte-eestlaste seas, kuid nende toetus selles valijagrupis on ikkagi märkimisväärselt suur – 61 protsenti. Eestlastest toetab Keskerakonda vaid 11 protsenti.

Eestlaste seas kuulub ülekaalukas esikoht Reformierakonnale (37 protsenti), teisel kohal on EKRE (19 protsenti). Sotsiaaldemokraate ja Isamaad toetavate eestlaste osakaal on võrdne Keskerakonnaga (sotsidel 12 protsenti ja Isamaal kümme protsenti).

Muust rahvusest valijate seas saab Keskerakonna järel enim toetust EKRE (11 protsenti), järgnevad Reformierakond (seitse protsenti) ja Sotsiaaldemokraatlik Erakond (kuus protsenti).

EKRE toetus meeste hulgas on enam kui kaks korda suurem kui naiste seas (vastavalt 26 ja 12 protsenti). Seevastu Sotsiaaldemokraatlikku Erakonda toetavad naised meestest kaks korda enam (vastavalt 15 ja seitse protsenti).

Teiste erakondade toetus on meeste ja naiste hulgas võrdsel tasemel.

Keskerakond kaotas veenva edu vanimate valijate seas

Kõigis 65 aastast nooremates vanusegruppides on populaarseimaks erakonnaks Reformierakond. 18-24-aastastest valijatest hääletaks nende poolt koguni 44 protsenti, 25-34-aastastest 35 protsenti, 35-49-aastastest 31 protsenti ja 50-64-aastastest 33 protsenti valijatest.

Keskerakond jagab Reformierakonnaga esikohta 75-aastaste ja vanemate valijate eelistustes (32 protsenti). 65-74-aastaste valijate seas on võrdse reitinguga EKRE (23 protsenti) ja Keskerakond (22 protsenti). Seega on Keskerakond kaotanud oma senise veenva ülekaalu kõige vanemate valijate eelistustes.

Alg- või põhiharidusega vastajate seas on esikohal EKRE 34 protsendi suuruse toetusega. Keskerakonda toetab selles valijate grupis 28% ja Reformierakonda 25%.

Seevastu kõrgema haridusega valijate seas kuulub suurim toetus Reformierakonnale (39 protsenti). Võrdselt 14 protsenti toetajaid on kõrgharidusega valijate seas Keskerakonnal ja sotsiaaldemokraatidel. Kaheksa protsenti kõrgharidusega valijast hääletaks Isamaa, seitse protsenti Eesti 200 ning vaid kuus protsenti EKRE poolt.

Kesk- ja kesk-eriharidusega valijate seas kuulub esikoht samuti Reformierakonnale 30 protsendiga, EKRE-t toetab 21 protsenti ja Keskerakonda 20 protsenti.

Tallinnas on populaarseim Reformierakond

Keskerakond on endiselt kõige populaarsem erakond Ida-Virumaal (39 protsenti). Tallinnas on esikoha hõivanud Reformierakond (31 protsenti), jättes Keskerakonna teisele kohale (25 protsenti). Tallinnas kuulub kolmas koht 14 protsendiga sotsiaaldemokraatidele. EKRE-t toetab Tallinnas kümme protsenti valijaist, mis on samal tasemel Isamaa üheksa protsendiga.

Reformierakond on kõige populaarsem erakond kõigis regioonides peale Ida-Virumaa. Kõrgeim on nende toetus Põhja-Eestis (38 protsenti) ja Lääne-Eestis (37 protsenti).

Teine koht enamikus regioonides (v.a Tallinn ja Ida-Virumaa) kuulub EKRE-le. Kesk-Eestis on nende reiting 29 protsenti, Lõuna-Eestis 22 protsenti.

Sotsiaaldemokraatlik Erakond on populaarsem Lääne-Eestis (17 protsenti) ja Tallinnas (14 protsenti); Isamaa Põhja-Eestis (13 protsenti); Eesti 200 Ida-Virumaal (14 protsenti), milles võib näha erakonna esimehe Kristina Kallase mõju.

Keskerakonna toetus on suurim vastajate seas, kelle keskmine sissetulek kuus pere liikme kohta jääb vahemikku 300 eurost kuni 500 euroni. Sellesse vahemikku jäävad suure osa pensionäride sissetulekud.

500 eurost suurema sissetulekuga valijate seas on kindlaks liidriks Reformierakond, kusjuures üle 1000 eurose sissetulekuga vastajate seas annaks neile oma hääle pooled valijaist (51 protsenti).

Turu-uuringute AS viis ERR-i tellimusel üle-eestilise omnibuss küsitluse läbi vahemikus 28. maist kuni 10. juunini. Küsitlusele vastas 1000 inimest.

Kell 11 kommenteerivad ERR.ee otsesaates reitingunumbreid sotsioloog Juhan Kivirähk ning ajakirjanikud Anvar Samost ja Urmet Kook.