Juhan Kivirähk ütles, et tendents on selline, et pärast Reformierakonna valimisvõitu on nende toetus veelgi tõusnud, sest Kaja Kallas on saanud märtrioreooli, et neid mängiti läbirääkimistega nurka.

Veebiküsitluste tulemused on hüsteerilisemad kui näost näkku läbi viidud küsitluse tulemused. Kivirähki juhitav küsitlusfirma Turu-uuringute AS viib ERR-i tellitavaid uuringuid läbi näost näkku.

Keskerakonna valijaskond on kontsentreeritult vanemaealine ja venekeelne. Neeid on keeruline veebiküsitlusse kaasata, mistõttu neis osalevad vanainimesed on hoopis teised kui need, kes ei oska isegi raha pangaautomaadist välja võtta, ent nad tõenäoliselt osalevad siiski valimistel. Sellest tuleb metodoloogiast sõltuvalt erinev tulemus reitingutes, mis kõige enam avaldub just Keskerakonna puhul.

Keskerakond on kaotanud toetust eeskätt venekeelse valijaskonna seas. Erakoonna toetajaskond hakkas kahanema juba enne valimisi Kohtla-Järve ja Jõhvi sündmuste valguses. Samas toetus läks pärast valimisi tõusuteele siis, kui Jüri Ratas asus uut valitsust moodustama - see on vene valijale oluline, et Ratas ohjab koalitsiooni EKRE ja Isamaaga.

EKRE kõrge toetus noorte seas on langenud esikohalt kolmandale. Enne valimisi suutsid nende kampaaniad noori köita (nt tõrvikurongkäik), aga kõiki ründav retoorika võis panna noori ümber mõtlema, pakkus Kivirähk.

Anvar Samosti hinnangul just nende retoorika hoiab EKRE valijate toetust, kuivõrd midagi muud erakonnal ette näidata ei ole. Retoorika aitab kompenseerida seda, kui paljudest valimislubadustest nad on pidanud valitsusse minnes loobuma.

Samosti arvates võis osale valijatest kohale jõuda, et EKRE on samasugune erakond nagu ka teised, mis võib selgitada nende toetuse vähenemist. Tuumikvalijad on aga neile truuks jäänud.

Urmet Kook imestas Eesti 200 toetuse kasvu üle, kuivõrd nad pole millegagi silma paistnud. Kivirähki hinnangul soovivad valijad sellega parandada viga, et Eesti 200 nii napilt riigikogust välja jäi. Ka #koigieesti märgi taha on koondunud enamasti Eesti 200 erakond.

Samosti hinnangul võib olla hulk valijaskonda, kes otsivad, kellele oma protestihäält anda - valimistel võis see olla EKRE, nüüdseks aga näiteks Eesti 200 või mõni muu jõud.

Paljud Isamaa valijad tahtnuksid näha erakonda Kaja Kallase valitsuses, kõigile see koalitsioon ei meeldi, millesse Isamaa läks.

Reformierakond on kasvatanud oma toetust suuresti Tallinnas, jõudes Keskerakonna kannule. Reformierakonna toetus on aga kõige ühtlasem kõigis regioonides, väikeste kõrvalekalletega. Vaid Kesk-Eestis on EKRE ning Tallinnas ja Ida-Virumaal on Keskerakond populaarsem kui Reformierakond.

Europarlamendi valimistele tulevad valijad alati vähem välja. Tõenäoliselt jääb see ka seekord aktiivsus kõvasti alla 50 protsendi. Vähesest aktiivsusest võib enim kaotada Keskerakond, võib-olla ka EKRE, hindas Kivirähk.

Marina Kaljurannal (SDE) on presidendivalimistest, mil tal oli kõige suurem rahva toetus, alles kõva kapital, mille ta võib europarlamendi valimistel mandaadiks vormistada, pakkus Kivirähk.

Kook imestas Urmas Paeti suure populaarsuse üle, arvestades, et tal pole sisepoliitikaga mingit puutumust juba pikalt olnud.