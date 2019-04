Kuigi Eesti ettevõtete huvi Hiina turu ja sinna eksportimise vastu on viimastel aastatel oluliselt kasvanud, siis kuuleme siiani paljudelt ettevõtetelt ja osapooltelt küsimust: miks ma peaksin Hiina turust huvituma?

Olgugi, et tegemist on suure potentsiaaliga turuga, iseloomustavad Hiinat ju ometigi keeruline ärikultuur, regulatsioonid ja barjäärid. Tegemist on täiesti teise keelekeskkonnaga ning tehingute eest raha kätte saamine võtab aega. Veelgi enam tulevad ettevõtetele meelde hirmulood intellektuaalomandi vargusest ning massilisest kopeerimisest.

See kõik on ühelt poolt tõsi ning Hiina turu keerukust eitada ei saa. Tegemist on meie jaoks hoopis teistsuguse süsteemiga, kuhu sisenemine vajab ettevalmistust ning sealsete regulatsioonide ja kultuuri tundmaõppimist.

Teisalt iseloomustab kaasaegset Hiinat globaliseerumine, mis toob endaga kaasa sealsete ettevõtete liikumise väljapoole ning ka turistide reisimise nii Euroopasse kui ka Eestisse. Hiina ettevõtted on tõusnud maailma domineerivateks ning sealset turgu ei iseloomusta enam masstootmine ja mahajäämine, vaid jõukas keskklass ning digitaalsed innovatsioonid.

Paljud meie naaberriigid on Hiina potentsiaali juba pikalt tunnistanud ning sammud sealse turu poole seadnud. Kui Euroopa keskmine eksport Hiina oli 2018. aastal umbes 3,8 protsenti SKT-st, siis meie põhjanaabrid, kellele üritame järgi jõuda, ületavad seda mitmekordselt. Rootsi ekspordib Hiina lausa 11 protsendi ulatuses oma SKT-st ning ka Soome puhul on see 6 protsenti. Eesti jääb aga praegu ka Euroopa keskmisele tugevalt alla, eksportides Hiinasse vaid 1,7 protsendi ulatuses SKT-st.

Selline olukord paneb meid ohtlikku olukorda. Ignoreerides maailma suurima ostujõuga majandust, jääme enda konkurentidest lootusetult maha, mõistmata, et teist sellist turgu nagu Hiina ei eksisteeri. Seega on meil kaks varianti: kas tegutseda jõuliselt ja saada kasvust osa või jääda rongist maha. Oluline on mõista, et teist sellist rongi meie peatusesse oodata ei ole.

"Hiina ei ole meile olnud kunagi nii lähedal kui nüüd."

Hiina tarbija on aina enam huvitatud välismaistest kvaliteetsetest toodetest ja teenustest. Hiina valitsus on korraldab meeletu mastaabiga üritusi, et välisettevõtteid kohalikega kokku viia ning innustada välisturgudelt tarbimist. Hiina ettevõtted külastavad pea kõiki rahvusvahelisi messe ning aina sagedamini tulevad nad enda soovide ja äriga lausa Eestisse kohale. See tähendab, et Hiina ei ole meile olnud kunagi nii lähedal kui nüüd.

Selleks, et muutunud keskkonnaga toime tulla, vajavad meie ettevõtted rohkem teadmisi ja kompetentsi Hiina turu kohta. Olukord, kus puutume Hiina ettevõtetega kokku pea kõigil rahvusvahelisel äriüritusel, tähendab, et näiteks intellektuaalomandi kaitsele Hiinas peaks mõtlema pea iga rahvusvaheliselt tegutsev Eesti ettevõte. Erinevalt Euroopast, kehtib seal first-to-file süsteem, mis tähendab, et esimesena kaubamärgi registreerunu omab ka õigust kaubamärgi kasutamisele.

Siin tuleb mängu EAS-i Aasia infokeskus, mille ülesandeks on vastata kõigile küsimustele, mis Hiina suunas vaataval ettevõttel peaks tekkima. Kuidas kaitsta intellektuaalomandit? Milline oleks minu toote või teenuse lõpphind Hiina tarbijale? Milliste maksudega peaksin arvestama? Kuidas peaksin enda toodet kohandama? Kas mu toodet saab üldse Hiina turule müüa?

Meie roll on tulla ettevõtetele appi ning aidata neil orienteeruda Hiina ja teiste Aasia turgude ärikeskkonnas. Läbi ekspertide kaasamise oleme täna suutelised pakkuma tuge ettevõtetele alates toidu- ja joogi sektorist kuni IKT ja biotehnoloogia valdkondadeni.

Sel aastal on Aasia infokeskusel plaanis tegeleda Hiina ja ka teiste Aasia turgudega veelgi enam. Loomisel on uued teenused ning lahendused, mis võimaldavad Eesti ettevõtetel siseneda riigi toel Hiina e-kaubandusplatvormidele. Plaanis on viia ettevõtteid Hiina ja mujale Aasiasse, et korraldada kohtumisi potentsiaalsete partneritega ning julgustada eksporti.

Lisaks korraldame mai alguses koostööpartneritega rahvusvahelise kõrgetasemelise Aasia konverentsi "Asia Update 2019", mille eesmärgiks on arutleda globaliseeruva Aasia ning selle protsessiga seotud võimaluste ning väljakutsete üle. Toome Eestisse rahvusvahelised eksperdid, ettevõtete esindajad ning maailmatasemel akadeemikud ning julgustame meie ettevõtjaid, riigiametnikke, poliitikuid ja akadeemikuid Aasiaga rohkem tegelema ning sealsest potentsiaalist teadlikult kasu lõikama.

Maailmas ei ole teist Hiinat ja Aasia kasv on vältimatu. Küsimus on, kas me tahame sellest kasvust osa saada ning saavutada majandusliku edu ja jätkusuutlikkuse.