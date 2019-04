Aas lõpetab ka oma tegevuse riigikogu liikmena ja astub Reformierakonnast välja.

Tööandjate keskliidu volikogu esinaise Kai Realo sõnul on Arto Aas võimekas juht, kellel on pikaajalised kogemused riigivalitsemises ja poliitikakujundamises.

"Arto on tuntud kui inimene, kes teeb asjad ära, olles seejuures põhjalik, kaasav ja hea läbirääkija. Samuti on tal head teadmised tööandjatele olulistes valdkondades, nagu riigireform, ettevõtluskeskkond ja haridus," ütles Realo. "Otsisime inimest, kes mõistaks nii majanduse teemasid kui ka teaks, kuidas töötab riik."

"Et Eestil läheks hästi ja et siin oleks aina parem elada, on oma roll nii riigil kui ka kõigil Eesti tööandjail," teatas Aas. "Tööandjate keskliit töötab mõlema poolega, olles Eesti mõjukaim ettevõtlusorganisatsioon. Soovin oma kogemusi ja teadmisi kasutada selleks, et veelgi kasvatada Tööandjate rolli ning seeläbi seista parema ettevõtluskeskkonna ja Eesti arengu eest."

Arto Aas on lõpetanud Tallinna Tehnikaülikooli haldusjuhtimise erialal, töötanud peaministri büroo juhatajana, olnud riigikogu majanduskomisjoni esimees ja riigihalduse minister. Aastast 2011 oli ta riigikogu liige. Ta on olnud Tallinna Lennujaama nõukogu liige ja Riigi Kinnisvara AS-i nõukogu juht.

Aas sai 2019. aasta riigikogu valimistel 2339 häält.

ERR-i uudisteportaali intervjuu Arto Aasaga:

Miks otsustasite minna tööandjate juhiks?

Otsus oma elus proovida lisaks poliitikale midagi veel ja proovida kätt erasektoris on küpsenud juba mõnda aega ja kuna tekkis selline hea võimalus ja hästi huvitav väljakutse juhtida Eesti kõige mõjukamat ettevõtlusorganisatsiooni, siis osalesin konkursil ja täna mind sinna ametipostile kinnitati. Siinkohal varsti lõpetan oma poliitilise karjääri, lahkun riigikogust ja asun tegema juba uut tööd.

Kas poliitikas sai siis villand või on asi sellest, et Reformierakond ei saanud valitsusse?

Kindlasti ei ole praegune lahkumine seotud kuidagi päevapoliitikaga või valitsuse moodustamisega. Ma olen olnud poliitikas ja Reformierakonnas 20 aastat. Olen olnud riigikogus, peaministribüroos, valitsuse liige. Olen näinud nii häid kui ka halvemaid aegu. Lihtsalt tunnen, et on õige hetk lahkuda ja proovida midagi muud. Tahan teha seda väärikalt, sirge seljaga, omal vabal tahtel. Et lahkuda tipust ja proovida kätt juba teises valdkonnas. Mingit vandenõud või pettumust mul poliitikast lahkumisel ei ole.

Miks te ei teinud seda enne riigikogu valimisi?

Lihtne vastus on see, et konkurss tööandjate keskliidu tegevjuhi kohale toimus vahetult peale valimisi ja kuna see konkreetne positsioon tundus mulle õige väljakutse, siis ajaliselt sattus see valimistejärgsele ajale. Kuigi tunnistan, et olen neid mõtteid mõlgutanud juba vähemalt aastakese.

Mida ütlete nüüd enda valijatele selgituseks?

Tahan neid loomulikult tänada usalduse eest, et mind on erinevatel valimistel ametisse valitud. Kinnitan, et tegin seda tööd pühendumusega, professionaalselt ja ausalt. Ma loodan, et minu panusega jäädi rahule, olen alati olnud meeskonnamängija, alati esindanud ka oma erakonna maailmavaadet ja need hääled, mis minu poolt viimasel korral anti, aitavad nüüd küll riigikokku kellegi teise. Aga ma usun, et mu valijad andestavad selle mulle.

Kas te juba teate ka kelle?

Jah, minu asendusliige riigikogus on Signe Riisalo. Tark ja tubli inimene, kes tegeleb sotsiaalteemade ja lastega. Ja minu asendaja Tallinna linnavolikogus, kust ma samuti lahkun, on Taavi Toppi.

Miks otsustasite lahkuda ka erakonnast?

Tööandjate keskliit on apoliitiline organisatsioon, see töö nõuab täielikku pühendumist ja täielikku sõltumatust. Ja kui ma siiralt soovin oma poliitikukarjääri lõpetada ja hakata teises valdkonnas tegutsema, siis lahkumine erakonnast on igati loogiline ja mõistlik samm. Natuke on kurb, olen ise aidanud seda erakonda 20 aastat ehitada, aga iga teekond saab ühel hetkel otsa ja elu läheb edasi.