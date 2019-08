"Tahtsin ennekõike iseenda vastu olla aus ja kui on tunne, et on vaja edasi liikuda mujale ja seal säravad silmad rohkem, siis elu on liiga lühike selleks, et hoida kinni asjadest, millest oled harjunud kinni hoidma. Ja ega see poliitiku karjäär mul nii lühike ka ei olnud - ma olen riigikogus ikkagi neljandat koosseisu," ütles Palling ERR-ile.

Reformierakonna tipust on lahkunud viimastel aastatel eraettevõtlusesse rida noori tegijaid, lisaks Pallingule varasemast ka näiteks Arto Aas ja Martin Kukk. Palling ei nõustu, et selle põhjuseks on asjaolu, et erakond on opositsioonis ja noortele tegusatele inimestele ei leidu piisavalt rakendust.

"Ma arvan, et see pole nii. Kui erakonnad stabiilselt värskenevad, siis seda on just Reformierakond kõige paremini teinud. Minu enda asendusliige on praegune Rae vallavanem Mart Võrklaev, kes on väga äge noor inimene ja teotahet täis. Selles mõttes ei tõuse keskmine vanus kõrgemale ja küsimus pole ka vanuses, vaid kui palju oled valmis muutustega kaasa minema."

Samas tunnistas Palling, et Reformierakonnas on aeg-ajalt ununenud, et konkureeritakse ennekõike väljapoole, mitte sissepoole.

"Aga see on samamoodi ka teistes erakondades, kui meenutame kasvõi sotside viimast esimehe valimist. Aga jah, pikk aeg ja kõikvõimalikud isiklikumat laadi asjad on mõjutatud sellise keskkonna poolt - sellepärast pidasin vajalikuks edasi liikuda ja vahetada keskkonda."

Palling tunnistab, et kui erasektoris märgatakse inimeste läbipõlemist, siis erakondades mitte. Erakonna esimeest Kaja Kallast ta selles ei süüdista.

"Kajal on olnud hästi keeruline selles lõputuna tunduvas opositsioonis olemisest ja teisipidi sisemises konkurentsis head meeskonda komplekteerida. Ma hindan Kaja kõrgelt ja teda ootab ees suur tulevik. Aga kui ühiskonnas toimuvad muutused on nii suured, siis erasektoris vaadatakse, kas inimesed kasutavad oma potentsiaali maksimaalselt või hakkavad väsima ja läbi põlema. Siis nad aidatakse uuele rajale. Aga erakondades jääb sellist asja väheseks - igaüks on iseenda eest väljas ning sellest ka läbipõlemised ja uute väljakutsete otsimised."

Reformierakond valitsusse ei pääse

Palling ütles ka, et praeguseks on tema jaoks 100 protsenti selge, et olgugi, et Reformierakond võitis mäekõrguselt riigikogu valimised, ei olnud neil võimalik midagi teha, et valitsusse pääseda.

"Kui me oleme nii suurelt võitnud, saanud 34 kohta ja läheme koalitsiooni konsultatsioonidele, siis on meil põhjust eeldada, et peaministritool jääb meile. Seda polnud meil võimalik pakkuda Keskerakonnale ega kellelegi teisele. Tänaseks on päevselge, et praegu võimul olev koalitsioon pandi kokku vaid selleks, et hoida Reformierakonda võimult eemal. Kaja ja Reformierakond ei teinud midagi valesti ning tegelikult polnudki meil võimalik midagi teisiti teha, sest praegune koalitsioon pandi kokku juba valimiste ööl."

Riigikogu palk on tõstmata

Nii nagu mitmed varasemad poliitikast lahkujad tunnistas ka Palling, et riigikogu maine ja palk ei ole omavahel kooskõlas.

"Vastab ju tõele, et konkurents tööjõule on väga tihe. Mitte ainult riigi siseselt, vaid palju laiemalt. Talendijaht on käimas ja sellises üle-euroopalises tingimuses on palgatase midagi muud, kui suudetakse lokaalsete positsioonide peale pakkuda. Kõik ülejäänud tippametnike kohad on saanud pidevalt palgalisa, aga kuna seda peab otsustama riigikogu ise, siis riigikogul endal on jäänud palk tõstmata. Samas pole palk päeva lõpuks küsimus - kui tahad ja jõuad panustada. Mina tundsin, et minul sedalaadi panustamise jõud ja tahe said otsa."

Uus algus startup-maailmas

Palling lisas, et tahab ehitada uue karjääri erasektoris ja konkreetselt startup-maailmas.

"Kuna startup-maailmas on asjad väga konkreetsed ja pead pühenduma ühele asjale, siis peab laud olema erinevatest asjadest tühi. Mul tuli teha valik, kas olen neljanda koosseisu lõpuni riigikogu liige või liigun erasektorisse. Olen veel 34 aastat vana ja jõuan veel ka kolmanda ja neljanda karjääri oma elus üles ehitada."

Palling lisas, et kuigi ta lahkub riigikogust, jätkab ta esialgu veel Harku vallavolikogu esimehena.

"Seal on mõned olulised asjad pooleli - Harku vallas on võetud ette suured muutused haridusmaastikul. Sellise muutuse juhtimist olen endale omavalitsuses näinud ja tahan need protsessid lähima poolaastaga lõpule viia. Uue otsuse tegemise koht on uue aasta alguses," sõnas Palling.