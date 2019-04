Oidekivi rääkis "Aktuaalsele kaamerale" antud intervjuus, et Zelenski meeskond võttis kampaania käigus palju eeskuju Prantsusmaa presidendiks saanud Emmanuel Macroni kampaaniast.

Oidekivi selgitas, et Macron võitis presidendivalimised veenva ülekaaluga ning seejärel võitis tema meeskond ka parlamendivalimised. Sama skeem on tema hinnangul ka Zelenskil.

"Saada presidendiks ja kuna parlamendivalimisde on kohe tulemas, siis hoida oma populaarsust kuni parlamendivalimisteni ja saada ka sealt hea resultaat," rääkis teadur.

See tähendab Oidekivi sõnul, et kuni parlamendivalimisteni ei plaani Zelenski järske muutusi.

"Me ei peaks võib-olla ootama temalt liiga järske liigutusi, sest kindlasti populaarseid, aga ka põhimõttelisi asju saab teha, aga mitte ebapopulaarseid otsuseid," ütles teadur.

Kiiresti ei ole Ukrainat võimalik Oidekivi sõnul üldse muuta. "Ukrainas paraku on ka veel kehtiv nn oligarhiline süsteem ja see on see, mida suur osa Zelenski valijatest temalt ootab. Ta isa on öelnud, et ta on süsteemi lõhkuja," rääkis Oidekivi.

"Me peame vaatama ka seda, et kuigi Zelenski võit oli veenev, siis tema taga olid väga erinevad jõud, mis tegelikult teineteisega - valijate hulgas just - üksteisega ei klapi. Ühed on need, kes pigem on Moskva-meelsed, teised need, kellele Porošenko tempod ja reformide aeglus ei sobinud, kes on väga Euroopa-meelsed. Mõlemad toetasid Zelenskit. Aga anname talle võimaluse," lisas ta.

Oidekivi hinnangul saab Zelenski presidendina hakkama, sest presidendi volitused pole Ukrainas ka ülemäära suured.

"Ukraina on teatavasi parlamentaarne presidendiriik ja presidendil on vastutada küll julgeoleku, välispoliitika ja armee eest, aga kõik, mis puudutab majandust, jääb otsustada valitsusele," selgitas Oidekivi.