Programmiliselt keskendub partei bürokraatia vähendamisele, lubab suunata euroraha targa majanduse arendamisesse ja peatada Rail Balticu projekt, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Erakonna nimekirja eesotsas on Artur Talvik, kohe tema järel on Lauri Tõnspoeg ja Mihkel Kangur.

Programmi esitlus korraldadi performance'ina, mille käigus loodi nii-öelda bürokraatiaohvrite memoriaal ja põletati bürokraatlikke kladesid.

"Aktuaalne kaamera" küsis Talvikult, milliste sammudega hakkab Elurikkuse Erakond Euroopas bürokraatia vähendama.

"Seal on väga mitu sammu. Esimene asi on avalikustamine ja läbipaistvus. Teine asi on ametnikele anda kaalutlusõigus. Kaalutlusõigus meil rakendatud Euroopa Liidu reeglitega on ära kadunud," ütles Talvik.

Elurikkuse Erakonna programm täismahus:

EUROOPA ELURIKKAKS!

Toome otsustusõiguse Eestisse tagasi.

Saadame Euroopasse parlamendiliikmed, kelle prioriteediks on Eesti elanike ja keskkonna huvid. Meie jaoks on oluline, et iga Euroopa Parlamendis (EP) vastu võetud seadus, määrus ja arutelu toetaks Eesti arengut ning alles seejärel kogu Euroopa arengut. Otsused, mis puudutavad meie inimesi, tuleb läbi rääkida Eestis ning peavad saama siin heakskiidu. Eesti ei tohi kaasa minna suuremate riikide poolt kehtestatud normidega

Vähendame ja mahendame eurobürokraatiat.

Eurobürokraatia on ennast taastootev süsteem, mis on üles ehitatud piiramatult laienema ja kasvama. Meie soov on vähendada bürokraatlikke nõudeid miinimumini, et reaalseteks tegevusteks jääks rohkem aega. Seisame selle eest, et Eesti ametkonnad ja kohalikud bürokraadid ei nõuaks põllumeestelt, teadlastelt, kohalikelt omavalitsustelt jne[K1] . Euroopast eraldatud rahastuse kasutuse ning tegevuste aruandeid rangemas vormis kui on EP kokku lepitud ning rakendatav teistes EU riikides. Praegune ülebürokratiseerimine vähendab Eesti konkurentsivõimet ning on rahaliselt raiskav.

Lõpetame rohepesu ja taastame päriselt loodust.

Rohepesu kui tarbijat eksitav info peab muutuma ebaseaduslikuks. Soovime, et uute tehnoloogiate ja valikute kasutuselevõtul muutub keskkonnaanalüüsi tegemine oluliseks parameetriks. Tarbija peab aru saama, mida tema valikud keskkonnale tähendavad, et tal oleks võimalik soovi korral teha keskkonna suhtes kaalutletud otsus.

Toetame teadusrohket innovatsiooni.

Majanduse kasvu aluseks on ettevõtete käivete kasv ning omanike ja töötajate heaolu suurenemine. Majanduskasvu aluseks ei saa olla piiratud looduslikud ressursid või kodanike tervis, vaid erinevatele teadmistele toetuv innovatsioon.

Arendame digidemokraatiat ja kaitseme internetivabadust.

Rõhume ökosüsteemide taastamisele ja kliimamuutuste vähendamisele.

Teeme Euroopa abiga Eestist esimese teistele eeskujuks saava nutika maheriigi.

Peatame Rail Baltica senise projekti.

Vastavalt 2019. aasta alguses läbi viidud küsitluste andmetele lõpetame RB projekti praegusel kujul. Teeme ettepaneku renoveerida Euroopat ühendavaks raudteeks ühe praegu eksisteeriva raudteetrassi.

Surume Euroopale peale pakendiringluse.

Eesti on käivitanud pakendiringluse süsteemi. Müüme oma teadmised Euroopa

Tõstame "Made in Estonia" au sisse terves Euroopas

Arendame üle-Euroopalist sinist majandust.

Roheline majandus on eilne päev. Me ei saa oma tegevuses enam toetuda ainult nendele argumentidele, kuidas teha keskkonnale vähem kahju või kuidas tehtud kahjustusi parandada ja taastada. Sinise majanduse eesmärgiks on alati keskkonnaseisundit parandada.

Surume läbi inimeste tervist ja elusloodust hävitavate põllumajandusmürkide keelustamise.

Jälgime, et EP ei pikendaks glüfosaadipõhiste põllumajandusmürkide kasutamist aastast 2020.

Puhas toit Eestisse ja Euroopasse.

Otsime Eesti mahedale toidule uusi turge.

Leiame liitlased, et säilitada Eesti suveräänsus Euroopa Liidus