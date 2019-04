Uuring lubab Reformierakonnale kindlat võitu europarlamendi valimistel

ERR-i tellitud Turu-uuringute AS-i 1000 vastajaga üle-eestilise küsitluse järgi on Euroopa Parlamendi valimistel kindlaks liidriks Reformierakond, mida toetab 32 protsenti valimiseelistust väljendanud valijatest.

Keskerakonna reiting on jäänud riigikogu valimiste tasemele - 24 protsenti. Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna (EKRE) poolt hääletaks 15 protsenti.

Kaks ülejäänud riigikogus esindatud parteid saavad juba alla kümne protsendi häältest: Isamaa poolt hääletaks üheksa ja Sotsiaaldemokraatliku Erakonna poolt seitse protsenti. Sotsidega võrdse toetuse kogus ka parlamendiväline Eesti 200.

Kui Eestile jääb Euroopa Parlamendis kuus kohta, tähendaks see Reformierakonnale kindlalt kahte ja Keskerakonnale pigem kahte kohta. EKRE saaks arvestada vähemalt ühe mandaadiga. Viimasele, kuuendale mandaadile jääksid pretendeerima Isamaa, sotsiaaldemokraadid ja Eesti 200.

Kui Eesti peaks saama seitse kohta europarlamendis, võiks see lisakoht minna kas kolmandaks mandaadiks Reformierakonnale või pääseksid tagumisest kolmikust (Isamaa, sotsiaaldemokraadid, Eesti 200) sisse kahe partei esindajad.

Küsitlustulemuste puhul tasub arvestada, et vastajatel olid ees ainult erakondade nimed ehk küsitlus mõõtis erakondade brändide populaarsust Euroopa Parlamendi valimistel. Konkreetsete kandidaatide lisamine võib erakondade toetusnumbreid oluliselt muuta, eriti, kui europarlamendi valimistel on vaid üks valimisringkond. ERR-i järgmises, maikuises küsitluses on sees juba kõik kandidaadid, kes Euroopa Parlamenti kandideerivad.

Euroopa Parlamendi valimistel kandideerivad Eestis üheksa erakonna nimekirjad ja viis üksikkandidaati, kokku on kandidaate 66.

Maksimaalse ehk üheksa kandidaadiga on esindatud Isamaa, EKRE, Reformierakond, Eesti 200, Sotsiaaldemokraatlik Erakond ja Keskerakond. Kolme kandidaadiga nimekirjad on Elurikkuse Erakonnal ja Eestimaa Rohelistel ning üks kandidaat on Eestimaa Ühendatud Vasakparteil.

Üksikkandidaatidest registreeris valimiskomisjon Erik Orgu, Maria Kaljuste, Argo Mõttuse, Harry Raudvere ja Raimond Kaljulaidi kandidatuuri.

Euroopa Parlamendi valimised toimuvad 26. mail. Välisesindustes saab hääletada 11.-16. maini, Eestis algab e-hääletamine ja eelhääletamine 16. maist.