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uudised

Selgusid Euroopa Parlamendi valimiste kandidaatide registreerimisnumbrid ({{commentsTotal}})

Eesti
Liisuheitmine Eesti Vabariigi Valimiskomisjonis
Liisuheitmine Eesti Vabariigi Valimiskomisjonis Autor/allikas: Priit Mürk/ERR
Eesti

Vabariigi valimiskomisjon registreeris teisipäeval kandidaadid Euroopa Parlamendi valimisteks ning selgitas liisuheitmisega nii erakondade nimekirjades kandideerijate kui ka üksikkandidaatide registreerimisnumbrid. ERR avaldab siinkohal kandidaatide täieliku nimekirja.

Euroopa Parlamenti kandideerib üheksa erakonda ja viis üksikkandidaati, kokku 66 kandidaati.

Kandidaatide registreerimisnumbrid:

Erakond Eesti 200

nr 101 LAURI HUSSAR
nr 102 KRISTINA KALLAS
nr 103 MARGUS TSAHKNA
nr 104 LIINA NORMET
nr 105 IGOR TARO
nr 106 TRIIN SAAG
nr 107 KAUPO KUTSAR
nr 108 KRISTIINA TÕNNISSON
nr 109 MAREK REINAAS

Erakond Eestimaa Rohelised

nr 110 EVELIN ILVES
nr 111 PEEP MARDISTE
nr 112 ZÜLEYXA IZMAILOVA

Sotsiaaldemokraatlik Erakond

nr 113 MARINA KALJURAND
nr 114 SVEN MIKSER
nr 115 IVARI PADAR
nr 116 EIKI NESTOR
nr 117 KATRI RAIK
nr 118 TRIIN TOOMESAAR
nr 119 MARIANNE MIKKO
nr 120 MONIKA HAUKANÕMM
nr 121 INDREK TARAND

Isamaa Erakond

nr 122 RIHO TERRAS
nr 123 JÜRI LUIK
nr 124 VIKTORIA LADÕNSKAJA-KUBITS
nr 125 TÕNIS LUKAS
nr 126 MIHHAIL LOTMAN
nr 127 KÄTLIN KULDMAA
nr 128 TARMO KRUUSIMÄE
nr 129 URMAS REINSALU
nr 130 TUNNE-VÄLDO KELAM

Eestimaa Ühendatud Vasakpartei

nr 131 JULIA SOMMER

Elurikkuse Erakond

nr 132 ARTUR TALVIK
nr 133 LAURI TÕNSPOEG
nr 134 MIHKEL KANGUR

Eesti Reformierakond

nr 135 ANDRUS ANSIP
nr 136 TAAVI RÕIVAS
nr 137 URMAS PAET
nr 138 MARIS LAURI
nr 139 KALLE PALLING
nr 140 YOKO ALENDER
nr 141 VILJA TOOMAST
nr 142 AIRIS MEIER
nr 143 HANNO PEVKUR

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond

nr 144 MART HELME
nr 145 MARTIN HELME
nr 146 HENN PÕLLUAAS
nr 147 ANTI POOLAMETS
nr 148 PEETER ERNITS
nr 149 TOIVO TASA
nr 150 MAIDO PAJO
nr 151 URMAS REITELMANN
nr 152 JAAK MADISON

Eesti Keskerakond

nr 153 YANA TOOM
nr 154 ENN EESMAA
nr 155 AADU MUST
nr 156 VADIM BELOBROVTSEV
nr 157 ANNELI OTT
nr 158 ERKI SAVISAAR
nr 159 ANDREI KOROBEINIK
nr 160 TAAVI AAS
nr 161 IGOR GRÄZIN

Üksikkandidaadid

nr 162 ERIK ORGU
nr 163 HARRY RAUDVERE
nr 164 RAIMOND KALJULAID
nr 165 ARGO MÕTTUS
nr 166 MARIA KALJUSTE

Järgneva kolme päeva jooksul on kandidaadil õigus kandideerimisest loobuda.

Euroopa Parlamendi valimised toimuvad Eestis 26. mail. Välisesindustes saab hääletada ajavahemikus 11.-16. maini, Eestis algab e-hääletamine ja eelhääletamine 16. maist.

Toimetaja: Mait Ots

valimisedeuroopa parlamentvalimiskomisjonkandidaadid


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