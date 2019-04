Presidendi rinnal ilutses sõnum: "Sõna on vaba".

Ent president astus uute ministrite ametivande andmise ajal veel ühe tavatu sammu. Nimelt, kui järg oli jõudnud IT- ja väliskaubanduse ministri Marti Kuusiku vande andmiseni, oli Kaljulaid riigikogu presidendi loožist ootamatult lahkunud ning Kuusikul tuli pärast vande andmist kummardada tühjale loožile. Riigipea naases järgmise ministri, välisminister Urmas Reinalu vande ajaks oma kohale.

Esmaspäeval, veidi enne uue valitsuse ametisse astumist sai avalikuks, et peaminister Jüri Ratas oli Kuusiku ja EKRE juhid välja kutsunud ja ministrikandidaadilt perevägivalla kohta aru pärinud. Ratas põhjendas seda asjaoluga, et sellekohane info on juba alates eelmisest neljapäevast Eesti meediaväljaannete toimetustes ringelnud.

"Ma küsisin temalt, kas tema peres on olnud perevägivalda ja ta vastas, et ei ole olnud," rääkis Ratas ERR-ile.

President Kersti Kaljulaid valitsuse ametivande andmisel Autor: Aurelia Minev/ERR