Swedbank Grupp tunnistab puudujääke ametkondadega suhtlemisel

Rootsi pangandusgrupp teatas neljapäeval Stockholmis, et teeb pärast kahtluste kerkimist igakülgset koostööd ametiasutustega, sealhulgas USA uurimisasutustega, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Grupi tegevjuht Anders Karlsson ütles, et rahapesukahtluse perioodil vahemikus 2010 kuni 2016 pole Swedbank mitte alati tähelepanelikult jälginud riskantsete tehingutega seonduvat ning ametivõime informeerinud.

Pank tõhustab nüüd rahapesuvastaseid meetmeid, mis aga tõstab omakorda tegevuskulusid.

Swedbank Grupp on ka tunnistanud, et aasta alguses, rahapesukahtluste ilmsikstulemise ajal on pank teinud kommunikatsioonivigu. "Ma arvan, et sellest annab märku ka see, et emapanka täna uurib Rootsi majanduspolitsei üksus seoses seal informatsiooni avalikustamisega, mitte niivõrd rahapesuga. See on omaette fakt," kommenteeris Swedbank Eesti juhatuse esimees Robert Kitt.

Hoolimata kriitilisest meediakajastusest on selle aasta esimene kvartal olnud Swedbank Grupile edukas.

Nii ka Swedbank Eesti 2019. aasta esimese kvartali kasum ulatus 48,7 miljoni euroni, mis kasvas võrreldes eelmise aasta sama perioodiga nelja protsendi võrra. Kasv tulenes suurenenud tuludest ja klientide aktiivsusest. Samas tunnistas Kitt, et vaatama headele majandustulemustele, kujunes rahapesusüüdistuse tõttu esimene kvartal Swedbankile kurnavaks.

"Tõepoolest, kvartal on ju olnud raske ja oleme olnud pressis päris palju. Sellest hoolimata on meie juures esimeses kvartalis avanud konto 7000 eraisikut ja ettevõtet, millega võib üldjoontes rahule jääda. Sõltumata nendest asjadest pank töötab, inimesed iga päev töötavad, majandus areneb, väljastame laenu. Ja üks number ka, mille me oleme siin välja öelnud, et sisuliselt iga teine kodulaen, mis esimeses kvartalis võeti, võeti meie juurest," rääkis Kitt.