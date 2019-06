Paarkümmend sotsi eesotsas Lauristiniga kutsuvad Sikkutit esimeheks valima

"Viimase kuu jooksul oleme saanud osa esimehekandidaatide debattidest. Nende kokkuvõtteks võib öelda, et valime pühapäeval kogemuse ja värskuse vahel. Mõlemad on head ja vajalikud omadused, kuid värskus on täna olulisim. Värskus koos julguse ja põhimõttekindlusega seista sotsiaaldemokraatide tulevikku vaatava sõnumi eest on parim, mida saame endale tahta. Ning seetõttu pole meie ees seisev valik kuigi keeruline, kuid kindel: parim kandidaat järgmiseks sotsiaaldemokraatide juhiks on Riina Sikkut," öeldakse 25 sotsiaaldemokraadi ühisavalduses, mis saadeti erakonna siselisti.

Erakonna liikmed leiavad oma pöördumises, et just Sikkut oleks inimene, kelle juhtimisel peaks erakond edasi minema. "Riinas on ühendatud värskus ning kaasakiskuv positiivsus ja rõõmsameelsus, mida meie erakonna avalik kuvand vajab. Ta on kogenud ning tugev analüütik, kellel on võime veenda inimesi sotsiaaldemokraatide jaoks olulistes valdkondades. Seejuures ei tähendaks Riina valimine erakonna esimeheks järeleandmisi kogemuses," leiavad allakirjutanud.

Ühispöördumisele on lisaks Lauristinile alla kirjutanud Toomas Jürgenstein, Triin Toomesaar, Andrei Hvostov, Inara Luigas, Barbi Pilvre, Siim Tuisk, Reet Laja, Kadri Kõusaar ning veel 16 sotsiaaldemokraati.

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna uueks esimeheks kandideerivad lisaks ka Indrek Saar ja Lauri Läänemets.