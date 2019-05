Konkurents sotside juhi kohale on tasavägine

Esimehe kandidaadid on väideldes Eestile tiiru peale teinud ja piirkonnaorganisatsioonid on vaaginud, keda nad esimeheks soovivad. Mõnes piirkonnas jäi sõelale kaks kandidaati, mõnes üks ja mõni piirkond jättis otsuse tegemata, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Neljapäeval, kui Ida-Virumaal alles koguneti, oli seis selline, et Lauri Läänemetsa toetati kuues piirkonnas. Indrek Saart viies, Riina Sikkutit kahes. Sotside juhatuse liige Eiki Nestor ütles siiski, et seis on tasavägine.

"Tänase seisuga ma siiski arvan, et kõik kolm delegaati on päris võrdses seisus. Kui ma midagi ennustama peaks teile, siis ma ennustan seda, et esimeses voorus vast esimeest ära ei valita," ütles Nestor.

Kuigi Läänemetsa taga paistab teistest rohkem piirkondi, ei tähenda see võitu, sest oluline on ka delegaatide arv. Arvukamalt tuleb delegaate üldkogule esimeest valima Harjumaalt ja Tallinnast, kus pärast debatti oma eelistust ei valitud. Palju delegaate on ka Tartust, kus toetati Sikkutit ja Saart, ning Lääne-Virumaalt, kus toetati Saart.

Tallinna ja Tartu piirkonnad on kindlasti kõige suurema esindatusega ja nemad kõige rohkem otsustavad.

Kuigi suurim ehk saja delegaadiga Tallinn jättis oma soosiku valimata, tegid Tallinna piirkonna esimehed pärast pealinnas peetud debatti erakonna listi avalduse Riina Sikkuti toetuseks.

Nestor omakorda märkis, et kõik kolm on tugevad.

"Indrek Saar on vaieldamatult kõige kogenenum kõigist kolmest kandidaadist tänu tehtud tööle. Lauri Läänemetsa eelis on võib-olla kohaliku elu parem tundmine ja Riina Sikkuti eelis on värskus, uudsus. Ma ütleks tema kohta, et sündind sotsiaaldemokraat," selgitas Nestor.

Nestori sõnul on võitjat keeruline ennustada, sest delegaadid, kes 9. juunil Eesti eri piirkondadest Tartusse esimeest valima lähevad, on oma otsustes vabad.