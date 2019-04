Macron lubas maksukärpeid ja avaliku korra taastamist

Prantsuse president Emmanuel Macron tõotas neljapäeval valitsuse reformikavaga hoogsalt edasi minna, rõhutades, et pärast pea pool aastat kestnud kollavestide meeleavaldusi on vaja riigis taastada avalik kord.

"Käimasolevaid muudatusi ja meie riigile hädavajalikke muudatusi ei tohi peatada," lausus Macron pressikonverentsil Élysée palees.

Ta lubas, et pärast vägivaldseks kujunenud nn kollavestide proteste tema valitsuse vastu taastatakse avalik kord ja ühes sellega tähtis kooskõla Prantsuse ühiskonnas.

Macron, tunnistas, et kollavestide liikumine pani paljusid Prantsusmaal tundma viha ja kannatamatust vajaduse suhtes asju muuta, kiites ühtlasi meeleavaldajate õiglasi nõudmisi.

Samas kritiseeris ta, et liikumine on järk-järgult muutunud ning seda on aeg-ajalt kaaperdatud antisemiitliku vägivalla, ajakirjanike ründamise ja homofoobia eesmärgil.

"Kuid ma ei taha, et üksikute inimeste teod varjutaksid liikumise alguspäevadel välja toodud õiglasi nõudmisi, mida laialdaselt toetati," märkis ta.

Macron lubas märkimisväärselt kärpida töötajate tulumaksu, kaitstes sealjuures oma ametiaja alguse otsust tühistada varamaks.

"Ma tahan leevendada töötavate inimeste maksukoormust, vähendades märkimisväärselt nende tulumaksu," lausus Macron.

Varamaksu tühistamise kohta ütles Macron, et see vaadatakse 2020. aastal üle. Ta lisas: "Selle reformi eesmärk oli stimuleerida tootmist, mitte teha kingitust rikastele."

Macron tuli võimule 2017. aastal valijate lootuse taustal, et ta toob Prantsuse poliitikasse uue hingamise. Nüüdne reformikava koostati pärast "suurt rahvusdebatti", kus president kuulas kodanike muresid ja etteheiteid tema valitsusele