Karnau ütles, et Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna (EKRE) esimehe Mart Helme seisukohavõtt Kadriorus antud pressikonverentsil tegid ta väga murelikuks.

"Tsiteerin - mingisuguseid demokraatia piiranguid ei tule, kultuuriasutuste massilisi kinnipanemisi ei tule, sekkumist ajakirjandusvabadusse ei tule, küll aga ootama me, et vabadusi kasutatakse vastutustundlikult. Kui ma seda kuulasin, siis mul hakkas kõht valutama," rääkis Karnau.

Karnau lisas, et tema suureks hämmastuseks ei vastanud Helme avaldusele sealsamas seisnud peaminister Jüri Ratas ja president Kersti Kaljulaid.

"Vastutustunne tähendab, et vabadust hakatakse piirama ja valitsus surub peale enesetsensuuri. Ajakirjanik hakkab mõtlema, et kui ma Mart Helme kohta midagi ütlen, kas siis hakatakse aru pärima," rääkis Karnau.

Lobjakas tähendas, et mõiste "vabaduse vastutustundlik kasutamine" on pärit Vladimir Putini, Nursultan Nazarbajev ja Aleksandr Lukašenko retoorikast.

"See on sellest kontekstist ja mõttelaadist pärit ning haakub Helme reklaamitud austusest Vene tsivilisatsiooni ja praeguse poliitika vastu. Mingit üllatust see minus ei tekita, see son ellistes ühiskondades äärmiselt normaalne," rääkis Lobjakas. "Peaministril ja presidendil ei käi Mart Helmest enam jõud üle," lisas ta.

Saatejuhi kohalt lahkuv Lobjakas märkis, et Eestis on paar kuud survestatud liberaalset meediaruumi, tuues näiteks ka Vilja Kiisleri äramineku Postimehest. Ta lisas, et tema Postimehes ilmunud arvamuslugude osas pole Postimehe juhtkond etteheiteid teinud.

"Olukorras, kus liberaalsetel ajakirjanikel läheb raskeks ennast teostada selgelt konservatiivse joonega lehes nagu Postimees tekib meil muidugi küsimus sellest, kuhu neil minna on," nentis Lobjakas.